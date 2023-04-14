  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

Süt ve karabiberi karıştırıp hiç içtiniz mi? Hem de uyumadan önce... Bu ikilinin mucize etkileri sizi baya şaşırtacak. Karabiber süt karışımının faydalarını öğrenen de bu muhteşem iksiri bir türlü bırakamayacak. İşte karabiber ve süt karışımının oldukça şaşıracağınız faydaları...

14.04.2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023, 08:53

Üst solunum yollarını temizleyen ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelen karışım: Karabiberli süt. Peki bu muhteşem baharat vücutta ne işe yarar?

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

Karabiberli süt enerjiyi ve gücü sağlar. Çabuk yorulmanızı engeller.

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

KARABİBERLİ SÜT NASIL YAPILIR?

1 bardak süte 1 çay kaşığı karabiber ekleyip içerseniz, gece boyu vücudunuza etkilerine inanamayacaksınız.

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

KARABİBERLİ SÜTÜN FAYDALARI

Karabiberli süt, üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi yöntemleri arasında sıkça kullanılmaktadır.

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

Boğazda oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkili olan karışım, dayanılmaz hale gelen öksürüğün giderilmesine karşında büyük fayda sağlıyor.

Süte ekleyin! Uyumadan önce için...

Aynı zamanda karabiber bağışıklık sistemini de güçlendirerek özellikle mevsim geçişleri ve beslenme değişikliklerinde vücudu koruyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA