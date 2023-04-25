Bin bir derde deva zuzubak otu

Özellıkle faydaları ve fiyatı ile öne çıkan zuzubak bitkisi son dönemlerde merak edilen ve sağlıklı besin kaynakları arasında yer alıyor. Bir pancar çeşidi olan zuzubak otu yüksek rakımlı alanlarda farklı iklim koşullarında yetişen özel bir bitkidir. Birçok farklı hastalığa şifa niyeti üzerine günümüze zuzubak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle grip ile beraber virüs ve bakteri üzerinden meydana gelen rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Değişik aroması ve lezzeti ile beraber yemeklere tat katan zuzubak otu, 7'den 70'e herkesin tüketebileceği sağlıklı Besin kaynakları içerisinde yer almaktadır. Zuzubak otunun faydaları arasında iltihap sökücü, bağışıklık güçlendirici, böbrek temizleyici, idrar ve balgam söktürücü özelliği öne çıkar.

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