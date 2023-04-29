Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

ADAÇAYININ ZARARLARI
Adaçayı, her ne kadar yukarıda saydığımız ve bilinmeyen birçok faydası olsa da çok tüketiminde zararları olabilir. Sağlığımız için yararlı olan adaçayının zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi, sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.
Ve ayrıca nane ailesine dahil olan otlara karşı alerjisi olan kişilerin, adaçayını çay şeklinde ya da yiyeceklere ekleyecek şekilde kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi alerjik semptomlar yaşanması muhtemeldir.
ADAÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ
Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.
Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.
Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.