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Haberler Sağlık Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Salvia otu bilinen adıyla adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir? Adaçayının yararları nelerdir? Adaçayı nasıl hazırlanır ve ne kadar tüketilmelidir? Adaçayının özellikleri nelerdir? İşte adaçayının bilinmeyenleri...

29.04.2023, 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023, 10:09

Latince adı Salvia officinalis olan ada çayı, ballıbabagiller familyasından gelen tıbbi ve aromatik bitki türüdür.

Uçucu yağ ve baharat bitkisi olan ada çayına ait dünya çapında 5 binden fazla farklı tür bulunur. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bitkinin ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilir.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayı saymakla bitmeyen faydaları ile vücudumuza ntepeden tırnağa yararlı mucizevi bir bitki. Peki adaçayının iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Adaçayının faydalarından tam olarak yararlanmak için adaçayı nasıl demlenir bilmek gerekir. İşte adaçayı faydaları, adaçayı demlenme tavsiyesi ve kullanıma dair bilgiler...

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

ADAÇAYININ FAYDALARI

Adaçayı depresyona iyi gelir.

Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Adaçayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayı karaciğeri temizler.

Adaçayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.

Adaçayı aşırı terlemeyi azaltır.

Adaçayı stresi azaltır.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayı sakinleştirir.

Adaçayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Adaçayı saçların beyazlamasını yavaşlatır.

Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayı hafızayı güçlendirir.

Adaçayı Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

Adaçayı kan şekerini düşürür.

Adaçayı dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Adaçayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır.

Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir.

Adaçayı safra kesesini çalıştırır.

Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır.

Adaçayı boğaz ağrısını alır.

Adaçayı yaşlılığı geciktirir.

Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir.

Adaçayı sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.

Adaçayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenmesi tadının acıması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir?

ADAÇAYININ ZARARLARI

Adaçayı, her ne kadar yukarıda saydığımız ve bilinmeyen birçok faydası olsa da çok tüketiminde zararları olabilir. Sağlığımız için yararlı olan adaçayının zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi, sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.

Ve ayrıca nane ailesine dahil olan otlara karşı alerjisi olan kişilerin, adaçayını çay şeklinde ya da yiyeceklere ekleyecek şekilde kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi alerjik semptomlar yaşanması muhtemeldir.

ADAÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ

Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.

Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.

Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.

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