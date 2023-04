Boyun kanal darlığı ameliyatla tedavi edildi

İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki emekli makine mühendisi Mustafa Gaffar Binici Özel, İzmir Can Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir ve ekibi tarafından yapılan posterior servikal stabilizasyon ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuştu. Daha önce boyun ağrısı, kollarda ve ellerde uyuşma ve güç kaybı, yürüme bozukluğu şikayetleri ile sağlık merkezine başvuran Mustafa Gaffar Binici'ye Servikal dar kanal tanısı konmuş ve ameliyat önerilmiş. Ancak ameliyat olma konusunda kararsız kalan Binici Özel İzmir Can Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir'e muayene olduktan sonra ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuşan Mustafa Gaffar Binici başta Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir ve ekibi olmak üzere tüm tedavisi boyunca yakından ilgilenen Özel İzmir Can Hastanesi personeline teşekkür etti.



BAŞARILI OPERASYON

Ameliyat süreci hakkında bilgiler veren Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "Hastamız daha önce başka sağlık merkezlerine de gitmiş ve kendisine ameliyat önerilmiş. Ancak hastamız ameliyattan korkmuş ve kabul etmemiş. Bize geldiğinde ameliyat olmaya karar verdi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Servikal dar kanal, omurga içinde yer alan ve spinal kordun geçtiği spinal kanalın boyun bölgesinde daralma ile karakterize bir durumdur. Doğuştan gelen yapısal anormallikler, yaşa bağlı dejeneratif süreçler, travma veya tümör gibi çeşitli faktörlerle oluşabilir. Bu daralma, omurilik ve sinir köklerine baskı uygulayarak çeşitli belirtilere yol açar. Bu belirtiler arasında boyun ağrısı, baş ağrısı, omuzlarda ve kollarında güçsüzlük veya uyuşma, el becerilerinde azalma ve nadiren yürüme güçlüğü gibi sorunlar bulunmaktadır" dedi.



ETKİLİ VE GÜVENLİ

Op. Dr. Özdemir, şöyle devam etti: "Hastamızda posterior servikal stabilizasyon ameliyatı sayesinde, omurga üzerindeki baskıyı azaltarak sinir yapılarına daha fazla alan sağladık. Bu, hastaların boyun ağrısı, baş ağrısı ve diğer nörolojik belirtilerinde anlamlı bir iyileşme sağlar. Ayrıca, ameliyat sonrası fiziksel aktivitelerine geri dönmelerine ve günlük yaşamlarında daha konforlu bir şekilde işlev görmelerine olanak tanır. Bu ameliyatın farklı kılan bir diğer özelliği, nadiren rastlanan ve riskleri nedeniyle cerrahların daha az tercih ettiği bir yöntem olmasıdır. Servikal dar kanal durumlarında, cerrahlar genellikle daha az riskli ve daha minimal invaziv teknikleri tercih ederler. Bununla birlikte, posterior servikal stabilizasyon ameliyatı, uygun hasta seçimi ve deneyimli bir cerrahın titiz çalışmasıyla, etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği sunmaktadır" diye konuştu.

