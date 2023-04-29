Koroner arterde girişimsel tedavi

Koroner arter hastalığının, günümüzde dünyadaki yaygın sağlık problemleri arasında olduğunu belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Taştan, "Tüm gelişmelere rağmen halen ölüm nedenlerinde sıranın başını çekmektedir. Koroner arter hastalığının etkili tedavisi hastalıktan korunmadır. Hastalığa karşı koruma bilincinin geliştirilerek erken yaşlarda yaşam tarzı düzenlenmesi yapılmalıdır" dedi.



TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Koroner arter hastalığının klinik düzeyde tespitinden sonra çeşitli tedaviler uygulanabilir diyen Doç. Dr. Ahmet Taştan, " Temel tedavi diyet ve egzersiz ile desteklenen ilaç tedavisidir. Hastalığın daha ilerlemiş formlarında girişimsel tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Günümüzde teknolojideki gelişme hızına paralel olarak her geçen gün cerrahi tedavi zorunlulukları azalmaktadır. Girişimsel kardiyoloji alanındaki balon kateter ve stentlerdeki ilerlemeler zorluk derecesi yüksek hastaların da tedavisini mümkün kılmaktadır. Ciddi damar hastalıkları balon anjiyoplasti ve koroner stent uygulaması ile tedavi edilebilmektedir. Koroner stentlerin darlık oluşturan damar bölgelerine kateterler vasıtasıyla yerleştirilmesiyle darlıklar tamamen giderilebilmektedir." dedi.Koroner stentlerin yerleştirildikleri damar bölgelerinde farklı oranlarda hastalığın tekrar oluşabildiğini belirten Doç. Dr. Taştan, "Damar çapının küçük olması, hastalıklı damar bölgesinin uzun olması, diyabet, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, diyet ve egzersize uymamak hastalığın tekrarlanmasının sık rastlanan nedenleridir. Bu yüzden koroner arter hastalığının tedavisinde diyet, egzersiz ve ilaç tedavisine uyum kritik önem taşımaktadır" diye konuştu.



İLAÇ KAPLI STENTLER

Stentlerdeki daralmanın olası tekrarını engellenmesi için içi ilaç kaplamalı stentler geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Taştan, " Stent üzerine özel tekniklerle yerleştirilmiş ve hastalıklı damar bölgesine belirli bir süre salgılanan ilaçlarla hastalığın baskılanması amaçlanmıştır. Stent üzerindeki ilaç hastalıklı bölgeye salgılanarak hastalıklı bölgede hücre çoğalmasını engellemektedir. Özellikle damar çapı küçük uzun segment hastalıklı lezyonlarda ilaçlı stentlerin yeniden daralma oranı normal stentlerin daralma oranından belirgin bir farkla daha düşüktür. Diyabeti olan hastalarda normal stentlere göre ilaçlı stentler daha düşük yeniden daralma oranına sahiptir. Günümüzde stent kaplama teknolojisinin gelişmesi ve daha güvenilir ilaçların kullanılması ilaçlı stentlerin üstünlüğünü arttırmıştır. İlaçlı stentlerin gelişmesi yaygın damar hastalarında cerrahi gereksinimi azaltmıştır" dedi.



DAHA GÜVENİLİR

Doç. Dr. Taştan şöyle devam etti: Tam tıkalı damarların ve uzun segment daralmış damarların tedavisini mümkün kılmıştır. İlaçlı stentlerdeki etkinlik ve güvenilirlik teknolojik gelişmeler sayesinden zamanla katlanarak artmaktadır. Yakın zamanda eriyebilen ilaç kaplanmış stentler kullanıma girecektir. Stentler üzerlerindeki ilacı salgıladıktan sonra tamamen eriyerek kaybolurlar. Tekrarlayan girişim ve operasyonlar açısından daha güvenli uygulamalar yapılabilir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte daha güvenilir ve daha konforlu hale gelen tedavi seçenekleri ile koroner arter hastalığının tedavisi hayata geçirilebilecektir.

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