Mevsiminde 40 enginar

EGE ve Marmara bölgesinde tezgahlarda yer almaya başlayan enginar; kök, gövde ve yapraklardan oluşan, odunsu bir bitkidir ve papatyagiller familyasındandır. Enginarın faydaları saymakla bitmez hatta mevsiminde 40 tane enginar yemenin karaciğeri yenilediğine dair söylemler de vardır. Tamamen karaciğeri yeniler mi bu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmasa da enginarın kanıtlanmış pek çok faydası vardır. Bu faydalar neler, enginar nasıl pişirilir, hangi yemeklerde kullanılır gelin birlikte inceleyelim.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK

ENGİNAR karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan oldukça zengindir. Bitkisel kaynaklı bir besin olmasına rağmen protein içeriği de yüksektir. Enginarın içindeki yağ miktarı oldukça azdır. Ancak palmitik asit, linoleik asit gibi sağlığa yararlı tekli doymamış yağ asitleri içerdiği için kalp sağlığını destekler. Çeşitli antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stresin önlenmesine de yardımcı olabilir. Enginarın kan yağlarına etkisi ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, yapılan bir araştırmada sağlıklı bir diyete ek olarak enginar tüketmenin kan lipit profilinde olumlu etkiler sağladığı görülmüştür. Aynı zamanda enginar yüksek lif içeriği nedeniyle bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya da yardımcı olabilir, böylece kalp sağlığına katkıda bulunur.

KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN ÇOK FAYDALI

YAPILAN bir çalışmada enginar tüketiminin karaciğer hastalarında hem ultrasoni sonuçlarında hem de hem de kan sonuçlarına yararlı etkileri olduğu görülmüştür. Aynı zamanda enginar, karaciğerin doğal detoksifikasyon sürecini destekleyerek toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.

ENGİNARI NASIL VE NE KADAR TÜKETELİM?

Enginarın yenilen kısımları dış yaprakları ve kalbidir. Enginarı buharda pişirip veya haşlayıp salata olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca ızgara ve soteleme yöntemi ile pişirerek de tüketmeyi deneyebilirsiniz. Enginarı pişirdikten sonra sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Farklı dip soslarla veya sebzelerle birlikte kombinleyerek de tüketebilirsiniz. Ayrıca arınma amaçlı hazırladığınız detoks juicelarınızda da enginar kalbine yer vermenizi kesinlikle tavsiye ederim.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

ENGİNAR, prebiyotik görevi gören ve bir tür lif olan inülin içerir. Bağırsağınızdaki dost bakterileri artırır, kabızlık ve ishal gibi şikayetlerinizi azaltmaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışmada enginar tüketiminin irritabl bağırsak sendromuna sahip hastalarda gaz, karın ağrısı, şişkinlik gibi semptomlar hafiflettiği görülmüştür.

YÜKSEK TANSİYONA KARŞI OLDUKÇA ETKİLİ

ENGİNARIN tansiyon düşürücü etkisi, potasyum içeriğinin yüksek olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda kan damarlarını genişleterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan nitrik oksit de içerir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

ENGİNAR yüksek lif içeriği sayesinde yavaş sindirilir ve kan şekeri düzeyinin ani yükselmesini önlemiş olur. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda inülin gibi prebiyotik liflerin insülin direncini azaltarak kan şekeri kontrolüne yardımcı olabileceği tespit edilmiştir.