Çemen otunun faydaları saymakla bitmiyor

Çemen otu tohumları hem baharat hem de ilaç olarak sıklıkla kullanılıyor. Anavatanı güney Avrupa, Hindistan ve Kuzey Afrika olan kurutulmuş çemen yapraklarını ve tohumlarını hemen hemen her Hint mutfağında görmek mümkün. Belirgin bir aroması ve acı bir tadı olan çemen otu baharat olarak kullanılabiliyor. Çemen otu tohumları lifler, demir, manganez, magnezyum ve bitki bazlı proteinler bakımından oldukça zengin.

İşte, doktor kontrolünde kullanılan çemen otunun sağlığa sağlık katan faydaları:

ŞİŞKİNLİĞE BİRE BİR

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR: Islatılmış veya toz formda çemen otu tohumlarının günlük olarak yutulması, ağrılı adet dönemini rahatlatıyor.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR: Çemen otu tohumları, mide ekşimesi, mide rahatsızlığı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi çeşitli sindirim rahatsızlıklarını azaltabilir.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR: Çemen otu tohumları kanımızdaki toplam kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azaltır ve kalp sağlığımızı iyileştirir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİLER: Astım gibi birçok kronik inflamatuar hastalıkla savaşan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.