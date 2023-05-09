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Haberler Sağlık Yoğurdun suyu da her derde deva

Yoğurdun suyu da her derde deva

9.5.2023

Gazete

Yoğurdun suyu da her derde deva

YOĞURDUN sağlığa faydalarını bilmeyen yoktur. Tıpkı yoğurt gibi besin değeri oldukça yüksek olan yoğurt suyu tam bir kalsiyum kaynağı.

BÖBREK TAŞINA ETKİLİ
GÜÇLÜ bir antioksidan olan yoğurt suyu, vücuttaki ödemi atmak için oldukça iyi bir seçenek. Eğer böbrek taşı şikayeti ile stres içindeyseniz, yoğurt suyunun antioksidan etkisi ile böbrek taşını düşürmek daha kolay olacaktır.

Yoğurt suyu, A, D, E ve K vitaminleri yönünden zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle de kış hastalıklarına karşı korur. Yoğurt suyu tiroid hastalarına da şifa oluyor. Tiroid bezinin aktif çalışmasını sağlayan yoğurt suyu, diyabet hastalarının şeker dengesi kontrol altına alınır.

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