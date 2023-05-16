Vejetaryenler için protein kaynağı bamya tohumu

BAMYA tohumları başta A, E ve K olmak üzere çeşitli vitaminler içerir. Demir, magnezyum, manganez, bakır, çinko, fosfor, tiamin, niasin, riboflavin, folatlar, pantotenik asit ve diyet lifi içerir. Protein deposu olduğu kabul edilen bamya tohumu vegan ve vejetaryenler için de tüketilebilir bir besin alternatifidir. Hatta bamya tohumundaki protein mercimek, börülce ve yer fıstığından daha fazladır. Bazı kırmızı etlerden de daha fazla protein içerdiği düşünülür. Valin, lösin, isolin ve lesin gibi vücut tarafından üretilemeyen önemli amino asitleri de içerir.

ANTİOKSİDAN DEPOSU YEŞİL KAHVE

EN çok antioksidan içeren içecek özelliği olan yeşil kahve, özellikle diyet yapanların tercihi olabilir. Ancak yeşil de olsa kahve ölçülü tüketilmelidir. Yeşil kahve insan vücuduna en çok antioksidan sağlayan içecektir. İçerdiği klorojenik asit ve kafeik asit antioksidan özellikleri yanında antiibakteriyal ve antikanserojen etkiler de gösterir. Son zamanlarda hipoglisemik ve hipolipidemik etkileri dikkat çeker. Bu etki dolayısıyla tip 2 diyabette glikoz metabolizmasını ve insülin hassasiyetini dengeler, kalp damarlarının fonksiyonunu artırarak iltihaplanmayı azaltma eğilimi gösterir. Düzenli tüketimi Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskini düşürür. Yeşil kahvenin hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur. İçerdiği magnezyum kalsiyum gibi mineraller ve B grubu vitaminler de genel sağlık için iyi birer destektir.

KUŞKONMAZ KOLON KANSERİNE KALKAN

SON yıllarda mutfaklara daha fazla girmeye başlayan kuşkonmaz, düşük kalorisi ve sağlığa pek çok faydası ile güçlü bir sebze olarak kabul ediliyor. Kuşkonmazın kalorisinin düşük olması kilosuna dikkat eden kişiler için birincil tercih nedeni olabilir. Ancak kuşkonmazın faydaları saymakla bitmez. Çözünebilir lifli yapısı kuşkonmazı sindirim sistemi için harika bir besin yaparken, kolon kanseri ve kardiyovasküler hastalıklar için de bir kalkan görevi görmesini sağlayabilir. Folat ile beyin sağlığı ve hamilelik süresindeki doğum kusurlarını azaltmaya yardımcı olur.