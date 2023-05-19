Kendisi kadar kabuğu da faydalı

Ceviz sıklıkla tüketilen çok faydalı bir kuruyemiş. Ceviz kabuğunun faydaları ise neredeyse cevizin kendisi kadar çok. Cevizleri yemek üzere kabuklarını kırdıktan sonra geriye kalan kabukları sakın çöpe atmayın. İşte ceviz kabuğunun şaşırtıcı faydaları:

KANSER SAVAŞÇISI: Ceviz kabuğu içerdiği omega yağ asitleri ve mineral değerleri sayesinde kanser de dahil olmak üzere sistemsel hastalıkların görülme riski yüksek oranda düşürür. Bu faydasından yararlanmak için ceviz kabuğunu kaynatıp suyunu içmeniz yeterli olacaktır.

GRİBE KALKAN OLUYOR

KALBİN DOSTU: Ceviz kabuğu kalp dostu yapıya sahiptir. Günlük olarak hazırlanıp içilen ceviz kabuğu suyu kalp ve damar sağlığını destekler. Kalp damarlarının tıkanmasının önüne geçen ceviz kabuğu aynı zamanda kalbi de korur ve omega yağ asitleri sayesinde kalbinizin sağlıklı kalmasını sağlar.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI: Ceviz kabuğu tıpkı ceviz gibi içerisinde sağlıklı yağlar barındırır. Bu sağlıklı yağlar da bazal metabolizmayı hızlandıran ve ödem atmanıza yardımcı olan yağlardır. Ceviz kabuğunu bir bardak suyun içerisinde 1 gece beklettikten sonra sabah aç karına bu suyu içebilir ve kolaylıkla kilo verebilirsiniz. Ancak alerjik reaksiyon gösterme riski olduğundan 1 hafta yapıldıktan sonra ara verilmesi en sağlıklısı olacaktır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR: Ceviz kabuğu içerisinde pek çok sağlıklı mineral vardır. Fosfor, magnezyum çinko ve kalsiyum bakımından zengin olan ceviz kabuğu aynı zamanda içerdiği yüksek antioksidan değerleri sayesinde bağışıklığınızın güçlenmesine katkı sağlar. Bu şekilde dönemsel hastalıklar olan grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini de en aza indirir.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR: Ceviz kabuğunun su içerisinde kaynatılarak tüketilmesi aynı zamana bağırsak florasını da destekler ve sindirimin daha rahat gerçekleşmesine katkı sağlar. Ceviz kabuğu ile hazırlanan su bağırsaklarda parazitlerin oluşmasını engeller ve oluşan parazitleri temizler. Aynı zamanda bağırsak florasını iyileştirme özelliği ile ceviz kabuğu kabızlıktan da korur.

CİLT BAKIMINA FAYDALI: Yine omega yağ sitleri içerme özelliği ve yapısında barındırdığı yüksek miktarda B ve E vitaminleri sesinde ceviz kabuğu cildinizin daha genç ve daha parlak görünmesini sağlar. Bu faydasından yararlanmak için cilt bakımında ceviz kabuğu suyu kullanabilirsiniz. Bir serum gibi pamuk yardımıyla cildinize ceviz kabuğu sürmek ciltteki ölü hücrelerin canlanmasını sağlar.

UYKU SORUNUNA DA YARDIMCI

CEVİZ kabuğunun bir faydası da uyku sorunu yaşayanlar için geliyor. İçerdiği sağlıklı bileşenlerle ceviz kabuğu uyku kalitesini arttıran bir yapıya sahiptir. Bu şekilde güne daha enerjik ve uykunuzu almış şekilde başlayabilirsiniz.