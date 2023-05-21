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Haberler Sağlık Yorgunluğun nedeni kansızlık olabilir

Yorgunluğun nedeni kansızlık olabilir

21.5.2023

Gazete

Yorgunluğun nedeni kansızlık olabilir
Günümüzde yorgunluk ve halsizlik hemen herkesin ortak şikayeti. Uzmanlar, anemiye bağlı yaşanan yorgunluğun da kronik olduğun belirtiyor. Anemi belirtilerinde kırımızı kan hücreleri, vücudun her yerine oksijen taşınmasından sorumlu olduğundan anemi problemi olan hastaların organları daha az oksijen alır.

GENETİK FAKTÖR ETKİLİ
Bu durum ise kişide yorgunluk, halsizlik, zayıflık, deride kuruluk, göğüs ağrısı, baş ağrısı, dikkat eksikliği, uyku problemleri, bacaklarda kramplara yol açar. Genel olarak genetik faktörler, ani yaşanan kan kayıpları, B12 vitamini eksikliği, böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar anemi nedeni. problemleri için en sık kullanılan yöntem ağız veya damar yoluyla verilen ilaçlardır. Anemi tedavisinde ağızdan verilen ilaçlar demir tedavisi için çoğunlukla yeterlidir. Tedavi başlanmasıyla birlikte kandaki hemoglabin seviyesi normale dönse de kemik iliğindeki demir depolarının tamamen dolması için tedavi 6 -12 ay kadar sürebilir.
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