Lif zengini maş fasulyesi

Maş fasulyesi manganez, potasyum, magnezyum, folat, bakır, çinko ve çeşitli B vitaminleri içerir. Sindirimi kolay bir besin olan Maş fasulyesinin önemli bir detoks etkisi vardır. Lif bakımından zengin oldukları için sindirime yardımcı olur ve kabızlık gibi semptomları önler. Hindistan'da maş fasulyesi, zerdeçal, kişniş, kimyon ve zencefil ile pişirilir, bu da mide ağrılarının giderilmesinin yanı sıra lezzet katmaya yardımcı olur. Maş fasulyesi vitamin ve mineral deposudur. K, B2, B9, B3, B5, B1 ve B6 vitaminlerini içerir. Aynı zamanda önemli miktarda bakır, demir, manganez, çinko, fosfor, magnezyum, içerir.

DİĞER