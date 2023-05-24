Karabaş otu romatizmaya iyi geliyor

Yaygın olarak kullanılan karabaş otunun faydaları oldukça fazla. Ateşli soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit, kronik nezle gibi solunum sistemi hastalıklarına iyi gelen karabaş otu, anksiyete, depresyon semptomlarını önleyerek, rahatlatır. Hafıza ve zekayı güçlendirir. Zihinsel yorgunluğu giderir. Damar tıkanıklığını önler. Kan dolaşımını hızlandıran karabaş otu, romatizma ağrılarına da iyi gelir. Mide bulantısını gideren, uykusuzluğa iyi gelen karabaş otu aynı zamanda cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırmaktadır.

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