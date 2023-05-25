Ülkemizde kalpte devrim

Kapalı ve endoskopik kalp ameliyatları sağlıkta gelişmiş ülkelerde uygulanan en ileri kalp ameliyatı teknolojisi olarak kabul ediliyor.

Koroner bypass artık küçük kesi ameliyatı adı verilen genel anestezi altında yapılan diğer adıyla minimal invaziv olarak yapılabiliyor. Bu yöntem ile açık kalp ameliyatlarındaki tüm korkuları ortadan kaldırıyor, hastalar 24 saat içinde ayağa kalkıp normal hayatlarına devam edebiliyor. Kapalı kalp ameliyatı, hemen hemen her türlü kalp ameliyatlarında yapılabilir. Ana damar değişimlerinde, kapak ameliyatlarında, kalp deliklerinde, kalp damarlarının değişmesi gibi birçok edinsel veya konjentinel ve doğuştan olan kalp hastalıklarında bu yöntem kullanılabilir.

Bunun için hastanın ameliyat öncesi tetkiklerini ameliyatı yapacak hekim ve ekibi tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Hekim bu ameliyata karar verdikten sonra ameliyathane şartlarının da bu tür ameliyatlar içinde uygun olması gerekli.

Bu yöntemin gayet güvenli olduğunu ve Türkiye'de küçük kesili amaliyatların yapılabildiğini belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut son yıllarda yeni uygulanmaya başlayan kapalı yöntemle kalp ameliyatlarının hastalara büyük avantajlar sağladığını söyledi. Doç. Dr. Yakut kalp ameliyatlarında devrim olarak nitelendirdiği kapalı ve endoskopik kalp ameliyatları hakkında detaylı bilgiler de verdi.

KAPALI YÖNTEM

Halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarının son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydettiğini, bu değişim ve gelişmelerin konfor ve iyileşmede hız kazandırdığını belirten Doç. Dr. Yakut, "Ülkemizde de bazı merkezlerde sınırlı sayıda endoskopik kalp ameliyatları yapılmakta. Ancak ciddi yetişmiş eleman ve tıbbi araç gereç nedeniyle rutin hale gelememiştir.

Kapalı yöntemle kalp ameliyatı kısaca şöyledir: Koroner by-pass cerrahisinde bacaktan greft yani safen ven (toplardamar) alınması gerekmektedir. Ayak topuğundan kasığa kadar bacak açılarak işlem yapılır. Bu da ameliyat sonrası dezavantajlara yol açmaktadır.

Ağrı, hareketsizlik, ödem, geç iyileşme, yara açılmaları gibi. Oysa endoskopik yol ile yaklaşık 2 cm'lik bir kesi olur ve cilt altında herhangi bir dikişe gerek kalmaz.

Dezavantajlara maruz kalınması durumu yüzde 1'dir" dedi. Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Yakut, "Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Ancak bazı dezavantajları var. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, iki ay araç kullanamamadır. Kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile kaburga kemiğinden girilerek yapılır.

Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme, yoğun bakımda kısa kalma, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" dedi.

DENEYİMLİ EKİP

Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, "Bu iki bileşen yan yana geldiği zaman rutin olarak bu ameliyatları uygulayabilirsiniz. Bu bileşenlerden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler. Endoskopik kalp ameliyatları için ameliyathanelerin ve kullanılan teknolojinin bu tür ameliyatlara uygun olması gerekmektedir. Hastanemizde bugüne kadar yapılan ameliyatlarda hastalarımızdan son derece olumlu sonuçlar aldık. Amacımız bir iki ay içerisinde tüm by-pass ameliyatlarında bacaktan alınan damarın açık yöntemine son vererek tamamen endoskopik yol ile yani kapalı yöntemle çıkarılmasına geçmektir" dedi.