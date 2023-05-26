Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

ISPANAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Sindirimi düzenler: Ispanak içeriğindeki 'glikogliserolipitler' sayesinde sindirim sistemini düzenler ve iltihap oluşumundan kaynaklanan hasarlara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki lifler sayesinde bağırsak dostudur ve kabızlığı önler.
Kanserden korur: Kanserli hücreler ile savaşan ıspanak, aynı zamanda kanserli hücrelerin büyümesini de önler. Tam bir betakaroten kaynağı olan ıspanak, vücuttaki hücre hasarlarını önler. Ispanak, zararlı hücrelerin oluşmasını da önleyerek cilt ve mide kanserine karşı koruyucu bir etki sağlar.