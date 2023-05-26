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Haberler Sağlık Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Annelerimizin ısrarla yaptığı, mutfaklardan eksik olmayan ve bazılarının hiç sevmediği ıspanağın faydalarını duyunca tabak tabak yemek isteyeceksiniz. Kalorisi düşük, besin değeri ise oldukça yüksek bir bitki olan ıspanak diyetlerin de vazgeçilmezlerinden biri. Peki en meşhur demir deposu olan bu mucizevi besinin faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? İşte ıspanağa dair bilgiler sizlerle...

26.05.2023, 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023, 09:47

ISPANAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi düzenler: Ispanak içeriğindeki 'glikogliserolipitler' sayesinde sindirim sistemini düzenler ve iltihap oluşumundan kaynaklanan hasarlara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki lifler sayesinde bağırsak dostudur ve kabızlığı önler.

Kanserden korur: Kanserli hücreler ile savaşan ıspanak, aynı zamanda kanserli hücrelerin büyümesini de önler. Tam bir betakaroten kaynağı olan ıspanak, vücuttaki hücre hasarlarını önler. Ispanak, zararlı hücrelerin oluşmasını da önleyerek cilt ve mide kanserine karşı koruyucu bir etki sağlar.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

ISPANAĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram ıspanak yaklaşık olarak 25 kaloridir.

Ispanak, protein açısından zengin bir besindir. 100 gram ıspanak 2.5 gram protein içerir.

Demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi vücut için gerekli temel minerallerin çoğunu içermektedir.

Tam bir lif kaynağı olan ıspanağın 100 gramında yaklaşık 2.5 gram lif bulunur.

Ispanak, B grubu vitaminlerinden olan B12 ve B6 vitaminini içerir.

Koyu yeşil yaprakları bitkilerin çoğunda olduğu gibi ıspanak C vitamini deposudur.

A vitamini açısından oldukça zengin olan ıspanak, 2 çeşit A vitamini türevi içerir.

Kolesterol, kafein, trans yağ içermez.

D ve K vitamini açısından zengin bir bitkidir.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

ISPANAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi düzenler: Ispanak içeriğindeki 'glikogliserolipitler' sayesinde sindirim sistemini düzenler ve iltihap oluşumundan kaynaklanan hasarlara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki lifler sayesinde bağırsak dostudur ve kabızlığı önler.

Kanserden korur: Kanserli hücreler ile savaşan ıspanak, aynı zamanda kanserli hücrelerin büyümesini de önler. Tam bir betakaroten kaynağı olan ıspanak, vücuttaki hücre hasarlarını önler. Ispanak, zararlı hücrelerin oluşmasını da önleyerek cilt ve mide kanserine karşı koruyucu bir etki sağlar.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Kemikleri güçlendirir: Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenlerin vücudu için gerekli besinlerin çoğunu karşılayan ıspanak, kemiklerinizi güçlendirecek kalsiyum deposudur. Aynı zamanda kemik mineralizasyonunu sağlayan K vitamini açısından da zengin bir besindir. Özellikle kadınlarda yaşlandıkça görülme sıklığı artan osteoporoz riskine karşı koruyucu bir etki sağlar. İçerdiği fosfor, magnezyum, manganez, bakır gibi mineraller ile kemik sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Toksinlerden arındırır: Yüksek oranda yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler tükettiğiniz zaman vücudunuzda birçok zararlı toksin birikir. Ispanak, vücuttaki bu zararlı toksinlerinin oranını düşürücü bir etkiye sahiptir ve detoks etkisi sağlar.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Kansızlığı önler: Kansızlık, yani aneminin birçok farklı sebepleri olabilir ancak demir eksikliğine bağlı olarak gerçekleşen kansızlıkların önlenmesinde ıspanak tüketilmesi tavsiye edilir. Demir açısından doğada en zengin bitkilerden biri ıspanaktır. Kırmızı etin yerine ıspanak tüketerek tüm demir ihtiyacınızı karşılamanız mümkündür.

Gelişimi destekler: Uzmanlar hamilelik döneminde ıspanak tüketmenin anne karnındaki bebeğin gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmektedir. Ayrıca gelişim çağındaki çocukların da düzenli olarak ıspanak tüketmesi gelişimleri sırasında ihtiyaç duydukları vitamin ve mineralleri alabilmeleri açısından önemlidir.

Yaşlanmayı önler: Haşlanmış ıspanak suyunun faydalarından biridir. Ispanak yemeğini tercih etmeyenler suyunu da içerek tüketebilirler. 7 gün boyunca düzenli olarak ıspanak suyu içtiğinizde vücut dokunuz yenilenir. İçerdiği lütein ve zeaksantin ile yaşlanmaya bağlı oluşan hücre yıkımlarını önler.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

ISPANAĞIN ZARARLARI VAR MIDIR?

İçerdiği bir takım yağ asitlerinden dolayı aşırı tüketildiği zaman vücudunuzdaki enzimleme oranını arttırır ve bu da asitlenmeye sebep olabilir. Aynı şekilde aşırı tüketilmeye bağlı olarak şişkinlik hissi, karın ağrısı gibi etkiler ortaya çıkabilir.

Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Her besinde olduğu gibi dengeli ve aşırıya kaçmadan tüketmek, ıspanağın zararlarını görmenizin önüne geçecektir. Özellikle gut hastalarının ıspanak tüketimi miktarında kontrollü olmasında fayda vardır.

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