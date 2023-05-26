Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Kemikleri güçlendirir: Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenlerin vücudu için gerekli besinlerin çoğunu karşılayan ıspanak, kemiklerinizi güçlendirecek kalsiyum deposudur. Aynı zamanda kemik mineralizasyonunu sağlayan K vitamini açısından da zengin bir besindir. Özellikle kadınlarda yaşlandıkça görülme sıklığı artan osteoporoz riskine karşı koruyucu bir etki sağlar. İçerdiği fosfor, magnezyum, manganez, bakır gibi mineraller ile kemik sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Toksinlerden arındırır: Yüksek oranda yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler tükettiğiniz zaman vücudunuzda birçok zararlı toksin birikir. Ispanak, vücuttaki bu zararlı toksinlerinin oranını düşürücü bir etkiye sahiptir ve detoks etkisi sağlar.