‘Bikini Mide Küçültme Ameliyatı’ İzmir’de uygulanmaya başladı

Ekol Hastanesi, dünya ile aynı anda bikini mide küçültme ameliyatını İzmir'de uygulamaya başladı. Ekol Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen ve ekibi tarafından 27 yaşındaki Miray Kıran'a Bikini Line Sleeve Gastrektomi (Bikini Mide Küçültme Ameliyatı) uygulandı. Ameliyat sonraki iyileşme sürecinin hızlı ve konforlu geçtiğini söyleyen Kıran Ekol Hastanesi'ne ve Doç. Dr. Ogün Erşen'e teşekkür etti. Modern tıp teknik ve yöntemlerinin gün geçtikçe gelişmeye devam etiğini belirten Doç. Dr. Ogün Erşen, "Dünya'da yeni uygulanmaya başlanan Bikini Line Sleeve Gastrektomi (Bikini Mide Küçültme Ameliyatı) de bunlardan biri. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan bu yöntem ile; hastaların ameliyat sonrası vücudun da iz, ve deformasyon kalmıyor hasta ameliyat sonrası sosyal hayata hızlıca dönebiliyor" dedi. Yaşadığı aşırı kilolar sebebiyle yürümekte zorlanan Miray Kıran (27) tüp mide ameliyatını araştırırken Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen'e ulaştı.

İLK OPERASYON

MERDİVEN çıkarken dahi nefes nefese kaldığını ifade eden Miray Kıran, "27 yaşımda, bu kadar kontrolsüz kilo almama bağlı bir çok şikayetim vardı ve ameliyat olmaktan da çok çekiniyordum; ancak Doç. Dr. Ogün Erşen hocamız bu ameliyatın yeni bir yöntem olduğunu ve benim de estetik kaygılarım olduğu için bana uygun olduğunu söyledi. Çok kısa sürede gerçekleşen bikini mide küçültme ameliyatı ile, daha aradan bir gün geçmeden yürüyebiliyorum en önemlisi aynada kendime baktığımda sanki hiç ameliyat olmamış gibi hissediyorum" diye konuştu.

HER YÖNDEN KONFORLU

Ameliyatı gerçekleştiren İzmir'de Ekol Sağlık Grubu bünyesinde görev yapan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen, "Hastalarımıza yeni uygulamaya başladığımız tekniği adından da anlaşıldığı gibi ameliyat esnasında karından içeri girmek için açtığımız delikler bikini bölgesinde saklı şekilde yapılıyor. Yaptığımız bu ameliyatta da izsiz cerrahisi sonucu almış oluyoruz yani hasta ameliyat sonrası vücudunda laparoskopi ye bağlı izler taşımıyor. Bu nedenle de hem kozmetik sonuçlar çok daha iyi oluyor hem de hasta kendini ameliyat sonrası çok daha iyi hissediyor" dedi