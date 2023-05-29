Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

KEDİ OTU NEYE İYİ GELİR?

Türkiye genelinde çok sık bulunan ve kullanılan otlardan bir tanesi de kedi otu olarak bilinmektedir. Uyku problemleri ve stres ile başa çıkmak için kedi otundan yararlanılır. Bunun yanı sıra menopoza girmiş olan kadınlarda kedi otu bir rahatlama sağlar.

Menopoza girecek olan kadınlar da kedi otunu rahat bir şekilde kullanabilirler. Ağrılı adet dönemi geçiren kadınlar genel olarak kedi otunu çay olarak tüketebilirler. Adet öncesi sendromlarında ve ağrılı adet dönemlerinde kedi otu çayı tüketilebilir. Kadınların adet dönemlerinde oluşan psikolojik ve fiziksel sorunlar için de kedi otu rahatlıkla kullanılabilir.