Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

KEDİ OTUNUN AZ BİLİNEN FAYDALARI
Kedi otunun insan sağlığına pek çok faydası bulunur. Özellikle kadın sağlığı için sık sık kullanılan kedi otu adet dönemlerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal rahatsızlıkları gidermek için de kedi otundan yararlanılır. Kedi otunun bilinmeyen faydalarından bir tanesi de sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Sindirim sistemini rahatlatan kedi otu zihni canlandırır. Özellikle gençler sınava girerken kedi otu çayı tüketebilirler.
KEDİ OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?
2 çay kaşığı kedi otu kökü kaynayan suyun içine eklenir. Bu çay 30 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Sonrasında kedi otu çayı çok acı bir tada sahip olabileceği için içine bal ve ya şeker de eklenebilir. Bu kedi otu çayı düzenli tüketilmelidir.
KEDİ OTU ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Kedi otu çayı düzenli tüketildiği takdirde stres ile başa çıkmak mümkün. Aynı zamanda bu çay uyku düzenini de oluşturabilir. Kadınlarda ise ağrılı geçen regl dönemlerinde ağrı kesici olarak kullanılabilir. Kedi otu çayının faydaları saymakla bitmez.