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Haberler Sağlık Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı: Bakın ne işe yarıyor!

Beyaz ve pembe renklerde olan kedi otu ülkemizde sıkça rastalayacağınız faydalı bitkilerdendir. Aktarlarda toz veya kurutulmuş şekilde rahatlıkla bulabileceğiniz kedi otunun faydaları nelerdir? Kedi otu bitkisi nasıl tüketilir? Kedi otu neye iyi gelir?

29.05.2023, 13:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 13:48

Uyku kalitesini arttıran kedi otu stresle başa çıkmak için kullanılır. Psikolojik rahatsızlıkların çözülmesinde de bu bitkiden alternatif tıp yöntemi ile yararlanılır. Güçlü bir antioksidan olan kedi otu yatıştırıcı bir etki de göstermektedir. Kedi otundan çay da elde edilir.

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı

KEDİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kedi otu genel olarak fiziksel ve psikolojik açıdan strese iyi gelmektedir. Serotonin hormonunda ciddi bir yükseliş sağlayan kedi otu düzenli bir şekilde kullanıldığında anksiyete bozukluğunu önler. Obsesif kompulsif bozukluklar ve bu tür hastalıklarının belirtilerinin azaltılması için de kedi otu kullanılabilir.

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı

Şifalı bitkiler arasında yer alan kedi otunu uyku problemi yaşayan kişiler rahatlıkla kullanabilirler. Düzenli bir şekilde kedi otu tüketen kişiler de uyku sorunu problemi çözülür. Kedi otunun insan sağlığına pek çok farklı faydası da bulunmaktadır. Bu faydalar ise kişiden kişiye göre farklılık gösterir.

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı

KEDİ OTU NEYE İYİ GELİR?

Türkiye genelinde çok sık bulunan ve kullanılan otlardan bir tanesi de kedi otu olarak bilinmektedir. Uyku problemleri ve stres ile başa çıkmak için kedi otundan yararlanılır. Bunun yanı sıra menopoza girmiş olan kadınlarda kedi otu bir rahatlama sağlar.

Menopoza girecek olan kadınlar da kedi otunu rahat bir şekilde kullanabilirler. Ağrılı adet dönemi geçiren kadınlar genel olarak kedi otunu çay olarak tüketebilirler. Adet öncesi sendromlarında ve ağrılı adet dönemlerinde kedi otu çayı tüketilebilir. Kadınların adet dönemlerinde oluşan psikolojik ve fiziksel sorunlar için de kedi otu rahatlıkla kullanılabilir.

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı

KEDİ OTU NE İŞE YARAR?

Günümüzde neredeyse her aktarda bulunan kedi otunun toz hali ve kurutulmuş hali bulunmaktadır. Kedi otu genellikle çay olarak tüketilir. Özellikle menopoz dönemine giren kadınlar rehavetlerini atmak ve rahatlamak amacıyla kedi otu çayı tüketebilir.

Adet dönemlerini sancılı geçiren kadınlar da kedi otu çayını rahat bir şekilde tüketebilirler. Kedi otu adet sancılarını azaltır ve yoğun ağrıları da dindirir. Bunun yanı sora kal çarpıntılarını dindiren kedi otunun sakinleştirici bir özelliği de bulunur. Kedi otu çoğunlukla sindirim sistemini de düzenler. Zihni ise canlandırır.

Kedi otunun faydasına herkes şaştı kaldı

KEDİ OTUNUN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Kedi otunun insan sağlığına pek çok faydası bulunur. Özellikle kadın sağlığı için sık sık kullanılan kedi otu adet dönemlerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal rahatsızlıkları gidermek için de kedi otundan yararlanılır. Kedi otunun bilinmeyen faydalarından bir tanesi de sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Sindirim sistemini rahatlatan kedi otu zihni canlandırır. Özellikle gençler sınava girerken kedi otu çayı tüketebilirler.

KEDİ OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

2 çay kaşığı kedi otu kökü kaynayan suyun içine eklenir. Bu çay 30 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Sonrasında kedi otu çayı çok acı bir tada sahip olabileceği için içine bal ve ya şeker de eklenebilir. Bu kedi otu çayı düzenli tüketilmelidir.

KEDİ OTU ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kedi otu çayı düzenli tüketildiği takdirde stres ile başa çıkmak mümkün. Aynı zamanda bu çay uyku düzenini de oluşturabilir. Kadınlarda ise ağrılı geçen regl dönemlerinde ağrı kesici olarak kullanılabilir. Kedi otu çayının faydaları saymakla bitmez.

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