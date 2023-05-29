Yeşil yapraklı sebzeler güç ve sağlık veriyor

Yeşil renkli bütün bitkiler, sağlıklı olmanız için beslenmenizde sıklıkla yer vermeniz gerekenler besinler. Ancak pişirme işlemi klorofilin büyük bölümünü olumsuz etkiler. Onun için yeşil bitkileri mümkün olduğunca çiğ olarak tüketmeli veya kısa süreli pişirilmesine özen göstermelisiniz.

ISPANAK: Beta-karoten yönünden oldukça zengin olmanın yanı sıra; B6, C vitamini, folik asit, demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum kaynağıdır.

SEMİZOTU: Kanı temizler, idrar söktürücü özelliği ile böbrek kumlarını dökmeye, yardımcı olur, düşük kalorilidir, şeker hastalarına önerilir.

TERE: Kanı temizleyici ve hazımsızlığı giderici özellik taşır. Karaciğer, böbrek ve bronşları temizler, kanda şekeri düzenlemede yardımcıdır. Bol demir içeriği ile kansızlığa iyi gelir.

ROKA: Böbrekleri çalıştırır, karaciğeri korur, iştah açar. İdrar söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

MARUL: Tokluk hissi sağladığından iştah kontrolünde ve kandaki şeker oranını dengelemede yardımcı olur. İdrar söktürücüdür, kanı temizler ve karaciğeri korumada katkı sağlar. Yüksek miktarda kalsiyum içerdiğinden, kemikleri güçlendirmesi açısından önem taşır.

MAYDANOZ: Demir deposudur, ayrıca kalsiyum, potasyum, kükürt ve A vitamini içerir. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılar. Maydanoz sindirimi kolaylaştırır, görme gücünü ve anne sütünü artırır. Kan şekerini dengeler.

NEDEN TÜKETMELİSİNİZ?

■ Vitamin ve mineral deposu: Vitamin oranı yüksek A, C, E, K ve B grubu vitaminlerini içermenin yanında kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller içerir. ■ Düşük yağ oranı içerir: Sizi tok tutmanın yanında yağ oranları çok azdır, düşük kalorilidirler. Posa oranı yüksek, fakat kalorisi düşük besinler seçilirse kilo vermeniz kolaylaşır. Yüksek kalorili gıdaları yemenin önüne geçebilirsiniz. ■ Düşük karbonhidrat var: Yeşil yapraklı sebzeler, kan şekerini hızla yükseltmezler ve içeriklerindeki karbonhidrat oranları düşüktür. ■ Antioksidan deposu: Yeşil yapraklı sebzelerde hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korumaya yardım eden güçlü antioksidanlar bulunur, Antioksidanlar yaşlanma etkileri azaltır, vücudun sağlıklı görünümünü ve kendinizi genç hissetmenize yardımcı olurlar. ■ Bolca lif barındırır: Yeşil yapraklı besinler, çiğnemeyi gerektirdiğinden yemek yemenizi ağırlaştırır, bu da doygunluk hissi yaratarak daha az yemek yemenizi sağlar. ■ Demir eksikliğini önler: Beta-karoten ve non-heme demirin kombinasyonu, demir eksikliğini önlemede yardımcı olur. ■ Kanser riskini azaltılmasında etkisi: İçlerinde, kanserle mücadele yetenekleri olan fitobesinler içerir. ■ Yaşa bağlı göz sorunlarını önler: Lutein, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan zeaksantin, katarakt olasılığının azaltılması, yaşa bağlı makula dejenerasyonu önlemede etkili. ■ Beyin ve hafızayı geliştirir: Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan folatın, büyük ölçüde beyin fonksiyonlarının geliştirilmesinde ve hafızanın kuvvetlenmesi üzerinde etkisi olur. ■ Kalp-damar hastaları ile diyabet hastalarında güvenli kullanım: İçende bulunan lifler, insülin seviyelerinin düzenlenmesi, düşük kan basıncı daha düşük kolesterol seviyesi sağlanmasında etkili olur. ■ Güçlü kemikler için önemli: Yeşil yapraklı sebzelerdeki minerallerin varlığı kemiklerin gücünü arttıracak ve eklemleri artrite karşı koruyacaktır. ■ Cildi korur: Koyu yeşil yapraklı sebzeler cildinizin elastikiyetini ve gençliğini korur. Yeşil sebzelerde bulunan bol miktarda su cildinizi nemlendirir.