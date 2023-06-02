Doğada kendiliğinden yetişiyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Bilimsel adıyla Chelidonium majus olarak bilinen, halk arasında bilinen diğer isimleri Hilaliye ve Temre otu olan kırlangıç otu Mayıs aylarından sonbaharın sonlarına kadar yetişir. Boyu 30 ile 80 santimetre arasında değişirken yaprakları meşe ağacının yapraklarını anımsatmaktadır. İşte kanı temizlemeden, göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa şifa olan kırlangıç otu bitkisinin tüm faydaları ve kullanımı.