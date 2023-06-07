İlaç alırken tükettiğiniz gıdalara dikkat

İLAÇ kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, tüketilen besinlerin ilaçlarla olan etkileşimi. Sağlığımız açısından risk oluşturabilecek bu durum, kullandığımız ilaçların faydasız olmasına ya da çok fazla etki oluşturup istenmeyen sonuçların oluşmasına sebebiyet verebilir.

ANTİBİYOTİK VE SÜT

Özellikle kolesterol ilacı kullanan kişilerin greyfurt suyuna dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dyt. Dilem İrkin Koçan, "Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikâyetlerle karşılaşılabiliyor" dedi.

Süt ve süt ürünlerinin de antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda antibiyotiğin etkisinde azalmaya sebebiyet verebileceğini söyleyen Koçan, "Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek lazım" dedi. Kan sulandırıcı ilaçların K vitamini ile kullanılmaması gerektiğini dile getiren Koçan, "Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor" dedi. Biyorararlılığı arttıran besinlerin de bulunduğunu söyleyen Koçan, "Demir ilacı kullanıyorsanız, C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini arttırıyorsunuz" dedi.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA SEKERDEN UZAK DURUN

Her mevsim sıklıkla görülen bir rahatsızlık olan idrar yolu enfeksiyonu özellikle kadınları fazlaca etkiler. İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen ve mesane bölgesine hatta böbreklere kadar ulaşabilen bir enfeksiyon çeşididir. İdrar yollarında enfeksiyonun belirtileri; koyu renkli idrar yapma, sık sık idrara çıkma, mesanede baskı, idrar yaparken yanma hissi şeklinde kendini gösteriyor. Bu sıkıntıyı yaşayan kişilerin öncelikle şeker ve şekerli gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını arttırması yer alır.

LİMONLU SU ŞİFASI

İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği bilinir. Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunur.

TOPRAKLAMA TEKNİGİYLE KAYGILARINIZDAN UZAKLASIN

BAZEN, gerçekten de kontrolü kaybediyor gibi hissedebilirsiniz. Bu, dehşete düşmenize neden olabilir. "Grounding" olarak da bilinen topraklama teknikten; anksiyete, kaygı ve korkuyu çok derinden hissettiğiniz anlarda yararlanabilirsiniz. Ayrıca, kötü hissettiğiniz anlarda, hatta normal gündelik yaşantınızda da deneyebilirsiniz. Topraklama tekniğinin ilk adımı, derin bir şekilde nefes alıp vermektir. Bunu yaparken, etrafınıza bakın ve rahatsızlık ya da stres hissi uyandırmayacak beş objenin adını zihninizde tekrarlayın. Bittiğinde, sakince nefes alıp vermeye devam edin. Bu kez, yine siz de kaygı uyandırmayacak 5 sesi zihninizden geçirin. Son olarak, bedensel duyumlarınıza ve nasıl hissettiğinize dikkat etmeye çalışın. Böylece düşüncel ve duygusal farkındalığınız artacak, kaygınız azalacak.

SAGLIKLI HAYATIN SIRRI HURMADA SAKLI

Hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10'dan fazla element içerir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtirler. Hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal'e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten'in uzun süreli kullanımı hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur.