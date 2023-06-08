Isırgan otunun faydaları nelerdir?

Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelir

Isırgan otu suyunun ağrılı yerlere sürülmesi yararlıdır. Romatizma ağrılarına karşı taze ısırgandan hazırlanan ısırgan lapasının haftada birkaç kez uygulanması tavsiye edilmektedir. Stres, uykusuzluk, vücutta bakteri ya da virüs olması başlıca nedenlerdendir. Depresyon ya da düzenli egzersiz yapılmaması halsizliğin sebepleri arasındadır. Isırgan otu kullanımıyla birlikte bitkinlik ve halsizliğinize son verebilirsiniz.

Kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler

Isırgan otu kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler. Isırgan otu yüksek miktarda demir içerdiği için kan yapıcı özelliği vardır. Bunun dışında kanın temizlenmesine yardımcı olur.