Şifa kaynağı olan ısırgan otu faydaları şaşırtmaya devam ediyor. Yüksek antioksidan içeren ısırgan cilde iyi gelir ve akne oluşumunu engelliyor. On binlerce vatandaş bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Hem değerli bitkisel özelliklere sahiptir hem de baharda çıkan yaprakları mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı koruyucudur. Mevsimsel geçişlerde yaşanan nezle ve grip gibi hastalıkların riskini azaltır. Peki Isırgan otunun faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu olan ısırgan otunun faydaları madde madde haberimizde yer alıyor.