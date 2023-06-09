Katarakt operasyonunda başarı oranı arttı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu belirtti. Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemeli. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" dedi.



AMELİYATTA UZMANLIK ŞART

Katarakt operasyonunda, gelişen femto saniye lazer teknolojisiyle birlikte başarı ve memnuniyet oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Artık insanlar bu nedenle, daha rahat operasyon kararı alıyorlar. Yaşam kalitesi artırılıyor. Katarakt ameliyatı ayrı, retina ise ayrı uzmanlık gerektirir. Bu nedenle hastaların, ciddi bir rahatsızlıkları varsa iyi bir araştırmayla konunun uzmanına muayene olmasını öneriyorum" diye konuştu.

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