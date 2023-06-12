Menopoz sonrasında kalp krizi riski artıyor

Kalp hastalıkları günümüzde en sık görülen ve ölüm oranları en yüksek hastalıklar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarından korunmak konusu da sıklıkla gündeme geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, kalp krizi açısından kadın ve erkekler arasındaki risk farklarını anlattı. Riskin menopoz öncesi kadınlarda daha düşük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ateş, "50-55'li yaşlardan sonra kadınlarda risk ciddi oranda artıyor. Hatta daha da riskli konuma gelebiliyorlar çünkü kadınlarda şikayetler erkekler nazaran daha atipik gelişiyor. Kadınlarda tipik ağrı yerine sadece nefes darlığı gelişebiliyor. Çarpıntı, terleme, mide bulantısı gibi belirtiler de kadındalarda koroner kalp hastalığı belirtisi olabiliyor.

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