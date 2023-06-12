Tere otunun faydaları nelerdir? Tere otu neye iyi gelir?

Terede Hangi Vitaminler Var?

Terede bulunan vitaminlerden birisi de A vitaminidir. Güçlü bir antioksidan olan bu bitki, birçok hastalığın önüne geçer. B2, K ve E vitamini açısından da zengin bu bitki mutlaka tüketilmelidir. Tere C vitamini açısından da zengindir. Demir oranının ıspanaktan fazla olması da dikkat çeken bir husustur. Bunların dışında, içerisinde iyot, magnezyum, fosfor ve bakır gibi minareleri de barındırır. Protein açısından da güçlü olan bu bitki düzenli tüketilebilir.

Günde Ne Kadar Tere Yenmeli?

Vücuda pek çok faydası olan terenin günde ne kadar tüketileceği de merak konusudur. Özellikle solunum problemi yaşayan kişiler, tere otu kürünü 5 gün boyunca uygulayabilir. Bu tere otu kürünü her gün sabah ve akşam öğünlerinden 1 saat sonra tüketilmesi uygundur. Bu öğünlerde 15 veya 20 adet saplı tere otu tüketmek yeterli olacaktır. Sigaranın etkisini de azaltması yönüyle tercih edilebilir.