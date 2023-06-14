Uyku apnesine ne iyi gelir?

UYKU apnesi olan kişiler hekim kontrolünde, oda sıcaklığı 16 derece civarında olduğunda ve saf lavanta yağını havluya birkaç damla döktükten sonra yastık kılıfının içine koyarlarsa daha rahat uyuyacaklarını bilmeliler. Uyku apnesine sahip olan kişiler ayrıca düşük magnezyum seviyesine sahip olduğundan magnezyum içeren besinler tüketmek önemlidir. Ispanak, muz, avokado ve kuruyemiş magnezyum açısından zengin gıdalar olduğundan uyku apnesine iyi gelmektedir.



'SARI NOKTA' İHMALE GELMEZ

'MAKULA dejenerasyonu' halk arasında 'Sarı Nokta' olarak bilinen hastalığın ortaya çıkmasında yaş ve genetik faktörler önemli rol oynuyor. Koyu lekeler görme, renkleri soluk görme, karanlıktan aydınlığa geçişte adaptasyon güçlükleri, okurken kelime ya da harflerin kaybolması, küçük puntolardaki yazıları okumada güçlük ve düz çizgilerde eğrilme, kırıklık veya bükülme hastalığın belirtileri arasındadır. Sarı nokta hastalığı olan kişilerin beslenme şekline dikkat etmeleri çok önemlidir. Özellikle somon, sardalya ve ton balığı gibi omega 3 yağ asitlerinden zengin balıklstürlerinin sarı nokta hastalığının oluşma riskini düşürürken, mevcut hastalığın ilerleyişini de yavaşlatmaktadır.

'SAÇKIRAN' TEDAVİ YÖNTEMLERİ

GENELLİKLE saçlarda yuvarlak dökülmeler halinde ortaya çıkan saçkıran (alopesi), yüksek oranda strese bağlı olarak gelişirken nadiren kronik hastalıklar ya da tiroid problemleri nedeniyle de ortaya çıkabilir. Saçkıranın durumuna göre tedavi şekilleri de değişebilir. Saçkıran tedavisinde ilk olarak lokal tedavi krem ve losyonlar saçkıran gelişen bölgeye uygulanır. Lokal tedavi bazen fayda sağlamayabilir. Bu durumda intralezyonel enjeksiyon ile direk saçkıran olan bölgeye, cildin altına iğne ile müdahale edilir. Çok daha yaygın karşılaşılan alopesilerde sistemik yani genellikle kortizon içeren ilaçlara geçilebilir.