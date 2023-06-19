Mide yanmasına önerilen yiyecekler

Mide yanması, göğsünüzün ortasında iman tahtası olarak da bilinen göğüs kemiğinizin (sternum) arkasında yanma, acı verici bir hissi içerir. Bu ağrı genellikle yemek yedikten sonra, akşam eğildiğinizde veya uzandığınızda daha da kötüleşir. Hemen bir hekime başvurmanızı önerir, ayrıca mide yanmasına önleyen yiyecekler arasında yulaf ezmesi, kuskus, esmer pirinç gibi tam tahıllar, tatlı patates, havuç ve pancar gibi sebzeler, kuşkonmaz, brokoli ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeleri, bezelye, enginar, baklayı da sayabiliriz.

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