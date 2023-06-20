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Haberler Sağlık Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

Rezene şifalı bitkiler arasında yer alan ve halk arasında da bilinen sıklıkla tüketilen bir bitki türüdür diyebiliriz. Peki rezene ne işe yarar? Rezene hangi hastalıklara iyi gelir? Rezene nasıl tüketilmeli? İşte rezenenin bilinmeyenleri...

20.06.2023, 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 12:19

Rezene besin değeri bakımından içinde; potasyum, sodyum, fosfor ve kalsiyum bulundurur. Vitaminlerden ise A ve C vitamini ağırlıklı bulunan ve kış aylarında hastalıklara karşı bu vitaminler adeta ilaç niteliğine geçer. Rezenenin yıllardık bilinen en büyük özelliği ise sindirimi güçlendirerek mide ağrılarını hafifletmesidir. Rezene konusunu daha ayrıntılı incelemek için rezene neye iyi gelir ve rezene çay yapımı tarifine değinelim.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENENİN FAYDALARI

Rezene şifalı bitkiler arasında yer alan ve halk arasında da bilinen sıklıkla tüketilen bir bitki türüdür diyebiliriz. Rezene bitki olarak yemeklerde hoş koku vererek tüketilen ve çayı demlenerek içilebilen özelliklere sahiptir. Rezene tüketmenin bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir. İşte rezene ne iyi gelir sorusunun yanıtı:

Kansızlığı iyi gelir.

Ses kısıklığı problemine iyi gelir.

Stres ve depresyon tedavilerinde kullanılır.

Kas gevşetici olarak kullanılır.

Ödem atıcı özelliği vardır.

Ruhsal bozukluklar da tedavi amaçlı kullanılır.

İdrar söktürücü olarak bilinir.

C vitamini bakımından zengindir.

Cilt dokusunu yeniler, cildi canlandırır.

Vitamin ve mineral bakımından zengin olması hastalıklara karşı korur.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

Mide ağrısına iyi gelir.

Sindirimi kuvvetlendirir.

Soğuk algınlığı hastalıklarında tedavi yöntemidir.

Kan basıncısı düzenler.

Migren ve baş ağrısına iyi gelir.

Bebeklerde gaz sancısını azaltır.

Anne sütünü arttırır.

Gözlerde meydana gelen şişlikleri indirir.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENE TOHUMUNUN FAYDALARI

Rezene tohumu eskiden günümüze kadar kullanılan birçok hastalıkların doğal tedavisi olan bir çözümdür diyebiliriz. Eğer sizde rezene tohumunun faydalarını merak ediyorsanız işte o faydaları:

Toksinleri vücuttan atar.

Tansiyonu dengede tutar.

Kan basıncını dengeler.

Göz sağlığına iyi gelir.

Sivilce ve akneyi önler.

Tokluk hissi vererek zayıflatır.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

Gastrit ve ülsere iyi gelir.

Kramplı sancıları önler.

İltihap kurutucu özelliğe sahiptir.

Rahat uyku sağlar.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENE NE İŞE YARAR?

Küçük sarı çiçekli ve yeşil yapraklı rezene bitkisi insan hayatında birçok fayda sağlar. Bu faydaların birçoğunu yukarıda sıraladık. Rezene içinde bulunan zengin mineral ve vitaminler, insan hayatında meydana gelen hastalıklara karşı ya da rahatsızlıklara karşı tedavi sürecinde etkili olan besin değerleridir. Ayrıca rezenenin hafif olması bebeklerinde kullanabilmesini sağlar. Yetişkin kişilerde daha çok çayı yapılarak tüketilir. Özellikle kış aylarında üst solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği için ılık bir şekilde rezene çayı içilir. Rezenenin bir diğer önemli özelliği rezene çayını bir pamuk yardımıyla gözünüze tampon olarak uygularsanız göz şişliği gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?

İnsan sağlığına yararı saymakla bitmeyen rezenenin çayını yaparak tüketmeniz önerilir. Fakat uzmanlar bitki çaylarının günde bir defadan fazla tüketilmesini yanlış bulmaktalar. Bitki çaylarının içerisindeki bileşenler fazla alındığında zehirlenmeye kadar giden bir süreci başlatır. O yüzden rezene çayını da günde en fazla bir bardak olacak şekilde tüketmelisiniz. Gelelim rezene çayı yapılışına…

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

Bir cezvenin içerisine bir bardak su koyun ve kaynatın.

Kaynamış suyun altını kapatarak, suyun içine rezeneyi atın.

En fazla 5 dakika bekledikten sonra suyu bir bardağa süzün.

Ilık bir şekilde günde bir kez tüketebilirsiniz.

REZENE ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Rezene çayı içenlerde kusma, baş ağrısı, alerji gibi birçok yan etki görülebilir. Yan etkiler eğer geçmezse muhakkak doktora görünmelisiniz. Özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bebeklerde rezene tüketimi öncesinde doktora danışılması gerekir. Rezene çayı günde bir defa tüketilmeli ve tüketilen oran en fazla bir su bardağı kadar olmalıdır.

Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENE ÇAYININ BEBEKLERE FAYDALARI

Bebeklerdeki gaz sorunu anneler büyük bir sorun. Bebeklerin gaz sancısı çekmesi ve annelerin nasıl gidereceklerini bilmemesi sıkıntılı süreçlerin başlayacağını gösterir. Bu noktada rezene çayı adeta mucizevi bir ilaç olarak karışımıza çıkıyor. Rezene çayı hem bebeklerin gaz sancısına çözüm olurken hem annelerin sütlerini arttırmada yardımcı oluyor. Bebekler için rezene çayı nasıl hazırlanır? Bebeklerin rezene çayı kullanması zararlı mı? İşte size tavsiyelerimiz…

Rezene bitkisinin içindeki bileşenler çok hafif olmasından dolayı bebeklere rezene çayı içirilmesi zararlı görülmemektedir. Yine de konu bebekler olduğu için önce çocuk doktoruna görünmekte fayda vardır. Şimdi gelelim rezene çayını hazırlama tarifine…

Rezene sallama çay alın. Ya da bitkisini aldıysanız sıcak bir suyun içine atın. Bir küçük çay bardağı için bir çay kaşığı kadar rezene yeterlidir. 5 dakika suyun içinde beklettikten sonra suyu süzün. Çayın sıcaklığı bebeğinizin içeceği ılıklığa getirene kadar bekleyin. Daha sonra 6-12 ay bebekler için 1-2 gram içirin. 1-4 yaş arası gruplarda 2-3 gram içirin. 4 yaş sonrası için 4 gram içirebilirsiniz. Sallama çaylarda 1.5 3 gram rezene bulunmaktadır.

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