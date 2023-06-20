Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENE ÇAYININ BEBEKLERE FAYDALARI
Bebeklerdeki gaz sorunu anneler büyük bir sorun. Bebeklerin gaz sancısı çekmesi ve annelerin nasıl gidereceklerini bilmemesi sıkıntılı süreçlerin başlayacağını gösterir. Bu noktada rezene çayı adeta mucizevi bir ilaç olarak karışımıza çıkıyor. Rezene çayı hem bebeklerin gaz sancısına çözüm olurken hem annelerin sütlerini arttırmada yardımcı oluyor. Bebekler için rezene çayı nasıl hazırlanır? Bebeklerin rezene çayı kullanması zararlı mı? İşte size tavsiyelerimiz…
Rezene bitkisinin içindeki bileşenler çok hafif olmasından dolayı bebeklere rezene çayı içirilmesi zararlı görülmemektedir. Yine de konu bebekler olduğu için önce çocuk doktoruna görünmekte fayda vardır. Şimdi gelelim rezene çayını hazırlama tarifine…
Rezene sallama çay alın. Ya da bitkisini aldıysanız sıcak bir suyun içine atın. Bir küçük çay bardağı için bir çay kaşığı kadar rezene yeterlidir. 5 dakika suyun içinde beklettikten sonra suyu süzün. Çayın sıcaklığı bebeğinizin içeceği ılıklığa getirene kadar bekleyin. Daha sonra 6-12 ay bebekler için 1-2 gram içirin. 1-4 yaş arası gruplarda 2-3 gram içirin. 4 yaş sonrası için 4 gram içirebilirsiniz. Sallama çaylarda 1.5 3 gram rezene bulunmaktadır.