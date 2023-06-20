Adeta şifa: Strese iyi geliyor, ödem attırıyor!

REZENENİN FAYDALARI

Rezene şifalı bitkiler arasında yer alan ve halk arasında da bilinen sıklıkla tüketilen bir bitki türüdür diyebiliriz. Rezene bitki olarak yemeklerde hoş koku vererek tüketilen ve çayı demlenerek içilebilen özelliklere sahiptir. Rezene tüketmenin bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir. İşte rezene ne iyi gelir sorusunun yanıtı:

Kansızlığı iyi gelir.



Ses kısıklığı problemine iyi gelir.



Stres ve depresyon tedavilerinde kullanılır.



Kas gevşetici olarak kullanılır.



Ödem atıcı özelliği vardır.



Ruhsal bozukluklar da tedavi amaçlı kullanılır.



İdrar söktürücü olarak bilinir.



C vitamini bakımından zengindir.



Cilt dokusunu yeniler, cildi canlandırır.



Vitamin ve mineral bakımından zengin olması hastalıklara karşı korur.

