Papatya çayı ne işe yarar? Zayıflatır mı?

Kafein içermeyen özelliği ile uykusuzluk problemine de yol açmayan papatya çayı kas ağrılarından sindirim sistemine kadar birçok hastalığa da iyi geliyor. Özellikle papatya çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından dile getirildiği için kişiler bu bitki çayı hakkında daha sık araştırma yapma ihtiyacı duyuyor. İşte papatya çayı neye iyi gelir? sorusunun cevapları.

PAPATYA ÇAYI FAYDALARI

Papatya çayının içerisinde apigenin maddesi bulunur. Bu madde kanserle mücadelede etkin bir maddedir.



Papatya çayı diyabet hastalarına önerilir. Kan şekerini düzenler.



Troid bezi kanserinin oluşumunu önler.



Tansiyonu düzenler.



Doğal antibiyotik olarak kabul edilir.



Mikrop ve bakterileri ortadan kaldırır.



Uykusuzluğa iyi gelir. Daha kaliteli bir uyku sağlar.



Kusma ve bulantı gibi durumlarda iyi gelir.



Gaz sancıları çekenler tarafından kullanılabilir.



