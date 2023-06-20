Papatya çayı ne işe yarar? Zayıflatır mı?

PAPATYA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Papatya çayının zayıflama üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu söylemek doğru değildir. Ancak sindirim sistemini düzenlemesi, kan şekerini dengelemesi ile zayıflama dönemindeki beslenme ve spor ile birlikte tüketildiğinde destek olan bir bitki çayıdır.
PAPATYA ÇAYI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Papatya çayının pek çok hastalık üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Papatya çayının iyi geldiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:
Kadın hastalıklarına iyi gelir. Adet sancılarını azaltır.
Diyabet hastalarına iyi gelir.
Kemik erimesini yavaşlatabilir, erken kullanımda oluşmasını önleyebilir.
Uyku sorunlarının azalmasını sağlar.
Sindirim hastalıklarının tedavisinde destekleyicidir.
Mide ülserine iyi gelir.
Diş eti hastalıklarına iyi gelir.
Sinüzite iyi gelir.
Cilt hastalıklarına iyi gelir.