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Haberler Sağlık Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

Zambak ailesinde yer alan ve yüksek besin değerine sahip olan kuşkonmaz, içeriğinde bulunan yoğun vitamin ve mineralle mucizesini gösterir. Peki kuşkonmazın faydaları neler? Kuşkonmaz nasıl tüketilir?

21.06.2023, 08:53 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023, 08:58

Kuşkonmaz, sulak, ormanlık alanlarda, killi ve kumlu topraklarda yetişir. Yeşil sarımtırak bir gövdesi, kökü ve tomurcukları vardır. Zambakgillerden olan bir bitkidir. Protein açısından oldukça zengin olmasına rağmen kalori olarak düşüktür. Halk arasında pek çok faydası bilinir ve tavsiye edilir. Peki bu kadar faydası bulunan kuşkonmaz bitkinin zararları da var mıdır? Kuşkonmaz çiğ yenilebilir mi? İşte bu soruların cevapları...

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmaz özellikle son yıllarda çok konuşulan bir bitki olmuştu. Birçok rahatsızlığa karşı faydalı olduğu için bu kadar popüler hale gelen bitkinin bilinen bazı faydaları ise şu şekilde sıralanmıştır:

İçeriğinde folik asit bulundurur. Bu asit ise kansere karşı savaşır.

Mideyi uzun süre tok tutabilir. Bu da zayıflamak isteyenlere yardım eder.

Sindirim sistemine yardım eder, rahatlatır.

İdrar sökücü besinlerden birisidir.

Romatizma ağrılarına karşı etkilidir.

Çeşitli kemik ağrılarının tedavi edilmesinde yardım eder.

Vücudun toksinlerden arınabilmesi için yarım eder.

Artrit hastalığına karşın faydalıdır.

Doğal bir afrodizyaktır.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

Folat, fetal, embriyonik sinir hücresi oluşumlarını düzenlediği için hamile kadınların tüketmesi önemlidir.

Erken doğum riskini en aza indirir.

Güçlü bir antioksidandır.

Serbest radikaller ve glutatyon toksinleri kendisinde toplayarak dışarı atılmasına yardım eder.

Bedendeki iltihaplar ile savaşır.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

Diyabet için çok faydalıdır.

Kalp krizi riskini oldukça azaltır. Kalp dostu bir besindir.

Beyin fonksiyonlarına yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem gibi sorunları tedavi eder.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Öksürüğe karşı etkilidir.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

Karaciğer ve safra kesesi için iyi bir etkiye sahiptir.

İçerdiği kalsiyumdan dolayı kemiklere faydalıdır, kemikleri korur.

Probiyotik bakterilerin gelişimlerini destekler.

Egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi gelir.


Kansızlık rahatsızlığına etki eder.

Kan temizleme özelliğine sahiptir.


Ruh sağlığını olumlu etkiler.

Adet öncesi semptomlarını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alzheimer hastalığına faydalıdır.

Göz sağlığına iyi gelir.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

KUŞKONMAZIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Pişmiş kuşkonmazın 100 gramında 22 kcal kalori bulunur. Besin değerleri ise şöyledir:

Karbonhidrat 4.1
Lif 2.0
Protein 2.4
Yağ 0.2
A vitamini
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir

KUŞKONMAZIN ZARARLARI

Dengeli bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak fazla tüketiminde elbette bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazen cilde uygulandığında da sorunlar oluşturabilmektedir. Kuşkonmazın zararlarından bazıları ise şöyledir:

Yüksek oranda pürün içerdiği için böbrek hastaları tüketmemelidir.

Gut hastası bireyler için zararlıdır.

Hamilelik esnasında fazla kullanımı zararlıdır. Çünkü kuşkonmaz doğum kontrolü için de kullanıldığından hormonları etkileyebilir.

Emzirme döneminde fazla kullanımı zararlı olabilir. Doktora danışmakta fayda vardır.

Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

KUŞKONMAZ NASIL TÜKETİLİR?

Kuşkonmaz çok lezzetli ve çok sağlıklı bir besindir. Özellikle mevsimine girildiğinde nasıl tüketileceği çok araştırılır. Kuşkonmaz birçok şekilde tüketilebilir. Bunlara ek olarak kuşkonmaz çiğ de tüketilebilir. Kuşkonmaz üzerindeki sert kısımlar alındıktan sonra pişirilir. Kuşkonmazın tüketilebileceği bazı şekiller şöyledir:

Izgarada kuşkonmaz
Haşlanmış kuşkonmaz
Çiğ olarak tüketilebilir.
Çorbalara katılabilir.
Sebze yemeklerinin içinde kullanılabilir.

Kuşkonmaz tencere içerisinde pişirilirse dik koyulmalıdır. Çünkü üst ve alt kısımlarının pişme süresi aynı değildir. Hatta bir kavanoz içerisine yerleştirdikten sonra tencereye koyulup pişmesi sağlanabilir.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?

Kuşkonmaz görünüş bakımıyla farklı bir besindir. Bu besinin tüketilmeden evvel temizlenmesi gereklidir. Kuşkonmazı eline alan kişi dikenli küçük yaprakları olduğunu fark eder. O yapraklardan kurtulmak gereklidir. Bunun için şu şekilde hareket edilmelidir:

İnce uçlu bir bıçakla dikenli kısım saptan ayırtılabilir.
Kuşkonmazın sapı daha kalındır. Gövde ile sapın eşit bir şekilde pişmesi için kök kısmı bir salatalık soyucu ile inceltilmelidir.
Ayrıca sap kısmının da daha taze olan kısma kadar kesilmesi gereklidir.

Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

KUŞKONMAZ ÇİĞ YENİR Mİ?

Kuşkonmaz çeşitli şekillerde tüketilebilecek bir yiyecektir. Onca pişirme tarzından hariç olarak kuşkonmaz bitkisi çiğ de tüketilebilir. Dikenlerinden kurtulduktan sonra doğranarak salatalara katılıp yenilir.

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