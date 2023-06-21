Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

KUŞKONMAZ NASIL TÜKETİLİR?
Kuşkonmaz çok lezzetli ve çok sağlıklı bir besindir. Özellikle mevsimine girildiğinde nasıl tüketileceği çok araştırılır. Kuşkonmaz birçok şekilde tüketilebilir. Bunlara ek olarak kuşkonmaz çiğ de tüketilebilir. Kuşkonmaz üzerindeki sert kısımlar alındıktan sonra pişirilir. Kuşkonmazın tüketilebileceği bazı şekiller şöyledir:
Izgarada kuşkonmaz
Haşlanmış kuşkonmaz
Çiğ olarak tüketilebilir.
Çorbalara katılabilir.
Sebze yemeklerinin içinde kullanılabilir.
Kuşkonmaz tencere içerisinde pişirilirse dik koyulmalıdır. Çünkü üst ve alt kısımlarının pişme süresi aynı değildir. Hatta bir kavanoz içerisine yerleştirdikten sonra tencereye koyulup pişmesi sağlanabilir.
KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?
Kuşkonmaz görünüş bakımıyla farklı bir besindir. Bu besinin tüketilmeden evvel temizlenmesi gereklidir. Kuşkonmazı eline alan kişi dikenli küçük yaprakları olduğunu fark eder. O yapraklardan kurtulmak gereklidir. Bunun için şu şekilde hareket edilmelidir:
İnce uçlu bir bıçakla dikenli kısım saptan ayırtılabilir.
Kuşkonmazın sapı daha kalındır. Gövde ile sapın eşit bir şekilde pişmesi için kök kısmı bir salatalık soyucu ile inceltilmelidir.
Ayrıca sap kısmının da daha taze olan kısma kadar kesilmesi gereklidir.