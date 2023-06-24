Ani kardiyak ölümler her geçen gün artıyor

Ani kalp durması veya ani ölüm günümüzde çok sık görülen bir durum olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, " Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi bu şekilde aramızdan ayrılmaktadır. Zeki Müren, Erol Büyükburç, Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, 26 yaşındaki genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu gibi birçok tanınmış kişi de bu şekilde aramızdan ayrılmıştır" dedi.

Prof. Dr. Evrengül ani kardiyak ölümlerle ilgili olarak sık sorulan soruları yanıtladı.

Ani kardiyak ölümler nasıl ortaya çıkmaktadır? Daha önceye ait bilinen ölümcül bir hastalığı olmayan kişilerde hastalık belirtilerinin başlamasından genellikle 1-2 saat içinde oluşan ölüme, ani kardiyak ölüm denilmektedir. Sıklıkla öldürücü ritim bozukluklarının oluşmasıyla ortaya çıkar.

Kimlerde daha sık görülür? Daha önceden bilinen ritim bozukluğu, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı olan ve kalp kası iltihabı geçiren kişiler de daha sık görülür.

Ölüm öncesi hastaların şikayetleri nelerdir? Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, göz kararması ve fenalık hissi sık rastlanan şikayetler olmakla birlikte bazen hiçbir şikayet olmadan yere yığılma şeklinde şikayetleri olabilir.

En sık hangi yaşta görülür? Ani kardiyak ölüm, her yaşta görülebilmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarında ya da primer ritim bozukluğuna bağlı olarak ani kardiyak ölüm hemen her yaşta, özellikle gençlerde sık görülür. Yaş ile birlikte koroner arter hastalığı gibi bazı hastalıkların görülme sıklığı arttığı için ilerleyen yaşlarda daha sık oluşmaktadır.

Hastalıktaki Risk faktörleri nelerdir? Erkeklerde ani kardiyak ölüm kadınlara oranla 3- 4 kat daha sıktır. Ani kardiyak ölümlerin yüzde 70'inde altta yatan neden, koroner arter hastalığıdır. Primer ritim bozukluğuna sahip kişilerde de daha sık görülmektedir.

Ani kardiyak ölüm riski olan kişilerde teşhis için neler yapılır? Ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayeneden sonra hastalar EKG, ekokardiyografi, holter, kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi ve elektrofizyolojik çalışma ile değerlendirilmelidir. Daha önce ani kardiyak ölüm riski ile karşılaşmış olan kişilere kalbin elektrik sistemindeki sorunları belirlemek amacıyla elektrofizyolojik işlem yapılmaktadır. Hasta olan kişilerde ani kardiyak ölüme yol açan ritim bozukluğu işlem esnasında saptanırsa uygun bir şekilde tedavi edilmektedir, bu hastalar her an ani şekilde

KALBİN ANİ DURMASINA KARŞI HAYAT KURTARICI: DEFİBRİLATÖRLER

Ritim bozukluğuna bağlı ani kalp ölümü yaşayan kişilerin (ki bu tüm ani kalp ölümü yaşayanların yüzde 80 inin oluşturur) defibrilasyon denilen dışarıdan elektriksel şok cihazı ile ritmin düzeltilmesi işlemi yapılmaksızın kurtarılmaları mümkün değildir. Toplum sağlığı sorunu halini alan ani kalp durmasının önlenmesinde, tren istasyonları, otobüs terminalleri, stadyumlar, pazarlar gibi kalabalık yerlere bu tür cihazların yerleştirilmesi hayat kurtarıcı olacaktır. Aynı şekilde ani kalp durması riski yüksek olan kişilere bu cihazların otomatik şok veren türlerini vücuda yerleştirilmeside hayat kurtarıcıdır.