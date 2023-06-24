Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesine dikkat

Atagöz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, çocuklarda orta kulak sıvısı hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kalıcı işitme kaybına sebebiyet verebileceğini belirten Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda orta kulak sıvısı kendini işitme kaybı, işitmede azalma, kulakta tıkanıklık olarak gösterebilir" diye konuştu. Çok küçük çocukların bu durumu genelde 'ağrıyor' diye söylediklerini belirten Doç. Dr. Salim Doğru " Bu bir ağrı değildir, çocuk bunu böyle tarif edebilir. Orta kulak sıvısı 'orta kulak iltihabı' dediğimiz orta kulak bakteri enfeksiyonları sonrasında oluşabilir ya da geniz etine bağlı oluşabilir. Çocuklarda önem arz eden bir problemdir çünkü işitme kaybı çocuğu erişkine oranla çok daha fazla etkiler ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Eğitimde geri kalma, başarı oranlarının düşmesi, kalıcı kayıplara kadar varabilecek sonuçlara yol açabileceğinden önem arz eder. Orta kulak sıvısının tespiti için öncelikle ışıklı muayeneler yapıyoruz, kulak zarına bakıyoruz. Orta kulak basınç testi uyguluyoruz. Bu test bize oldukça faydalı bilgiler veriyor" şeklinde konuştu.

AMELİYAT ÖNERİSİ

Son 6 ay içinde çocuk 3 kez orta kulak iltihabı geçirmişse veya son 1 yılda 4 kez geçirmişse yine kulağa tüp uygulaması yapıldığını belirten Doç. Dr. Doğru, "Akut durum antibiyotikle geçiyor bu sayılar fazla olursa enfeksiyon ve kalıcı hasarları önlemek için tüp uygulaması kararı alabiliyoruz. Bu işlemle geniz bölgesi temizleniyor" dedi.

'KALICI İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR'

ORTA kulak sıvılarının tedavisi için ilk etapta antibiyotik tedavisi uygulandığını kaydeden Doç. Dr. Salim Doğru hastalığın tedavisi için sıkı takip gerektiğini belirterek şunları söyledi: " Hastanın tanısının ardından belli bir takip programı oluşturuyoruz. Genellikle 1-2 aya varan takip süreleri olabiliyor. İlk işitme testinde 25-30 desibelin üzerinde işitme kaybı tespit edersek bu çocuklarda da takip süresini biraz daha kısaltarak daha hızlı hareket ediyoruz. Çünkü belli süre sonunda orta kulaktaki bu sıvı yapışkan karaktere bürünüyor. Orta kulak kemikçiklerini birbirine yapıştırabiliyor, kireçlenmelere ve kalıcı işitme kayıplarına yol açabiliyor. Belli takip süresini geçmiş ve işlem yapılması ortaya çıkmış hastalarda kulaktaki sıvıyı boşaltıyoruz ve tüp yerleştirme işlemini yapıyoruz. Çoğunlukla çocuklarda genel anestezi ile yapılıyor, çocuk uyuyor, herhangi bir şey hissetmiyor. Bu işlem işitmeyi hemen yerine getirebiliyor. Ancak tekrar sıvı birikmemesi için zara 'Tüp' dediğimiz ortası delik küçük bir makaraya benzeyen aparat yerleştiriyoruz. Bu aparat ortalama 6-12 ay zarda kalıyor. Tüp bu süre içerisinde çoğunlukla kendi kendine çıkıyor. Bununla beraber çocukta geniz eti olsun veya olmasın, genellikle bu işlemin yapıldığı her çocukta geniz eti bölgesinin temizlenmesi işlemi de prosedüre ekleniyor. İşlemden sonra 4-5 saat gözlem altında tuttuğumuz hastayı aynı gün evine gönderiyoruz" dedi.