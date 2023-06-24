Uyku apnesi kabusunuz olmasın

Uyku apnesinin tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler uygulanabildiğini anlatan Opr. Dr. Haşim Aydın, "Alışkanlık ve davranış değişiklikleri tedavinin ilk basamağıdır. Bu aşamada kilolu hastaların egzersiz yapmaları ve kilo vermelerini, alkol, sigara ve bazı ilaçlardan kaçınmayı, yatış pozisyonlarının ayarlanmasını içerir" dedi. Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi'nden KBB Uzmanı Opr. Dr. Haşim Aydın, uyku apnesinin uyku sırasında üst solunum yollarında tekrarlayan, tam ya da kısmi çökmeler nedeniyle meydana gelen uykuda nefes durmaları ve solunumun yüzeyelleşmesi/solunum eforuyla ilişkili uyanmalar ile karakterize bir hastalık olduğunu belirterek, uyku apnesinin tedavisi hakkında bilgiler verdi.

SÜREKLİ UYKU HALİ

Hastanın gün içinde uykululuk hali hissetmesi, eşlerin hastada horlama ve tıkanmalar olduğunu bildirmelerinin ana şikayetler olduğunu belirten Opr. Dr. Haşim Aydın, eşlik eden bulguların "sabah baş ağrısı, boğulma hissi ile veya nefes nefese uyanma, ağız kuruması veya boğaz ağrısı ile uyanma, huysuzluk veya sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, cinsel isteksizlik veya iktidarsızlık, gece idrar kaçırma, göğüs ağrısı ile uyanma, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, Tip 2 diyabet hikayesi olması" olduğunu söyledi. Gün içi uykululuk hali olan, gün içi uyku hali olmaksızın horlama ile birlikte iki ve daha fazla şikayeti olan, dikkat gerektiren kritik görevi (örneğin, uçak pilotu, otobüs şoförü) olan hastalarda tanısal testler yapılmalıdır" dedi.

ERKEKLERDE DAHA SIK

Uyku apnesinin erkeklerde daha sık görüldüğünü belirten Opr. Dr. Haşim Aydın, "Menopoz sonrası kadınlarda da benzer oranlarda görülür. Bu hastaların muayenesinde üst hava yollarında darlık görülebilir, örneğin çenenin geride olması, dilin büyük olması, bademciklerin büyük olması, yumuşak damak ve küçük dilin sarkık olması, burun septum deviasyonu, burun içinde polipler olması. Hastaların boyun ve bel çevresi geniş olabilir, hastalar genelde obez hastalardır. Hastalarda özellikle sabah artmış kan basıncı, dirençli hipertansiyon olabilir" dedi. TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uyku apnesi tanısında altın standart tanı yöntemi uyku laboratuvarında yapılan uyku testi olduğunu belirten Opr. Dr. Haşim Aydın, "Uyku apnesinin tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler uygulanabilir. Alışkanlıkların ve davranış değişiklikleri tedavinin ilk basamağıdır. Bu aşama kilolu hastaların egzersiz yapmaları ve kilo vermelerini, alkol, sigara ve bazı ilaçlardan kaçınmayı, yatış pozisyonlarının ayarlanmasını içerir. Orta ve ileri uyku apnesi olanlarda pozitif havayolu basıncı sağlayan cihazlar ilk seçenek tedavidir" diye konuştu.