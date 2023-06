At kestanesi bir bitkidir. Tohum, kabuk, çiçek ve yaprakları ilaç yapımında kullanılır. At kestanesi esculin denilen önemli miktarda zehir içerir ve çiğ yenirse ölüme neden olabilir. At kestanesinin bilimsel olarak birçok farklı türü vardır. Bazı insanlar bu bitkilerden herhangi birine at kestanesi der. Bu haberdeki bilgi aesculus hippocastanum yağı için geçerlidir. İşte at kestanesi yağı faydaları...