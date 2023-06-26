Türk kahvesine limon sıkıp içerseniz neler olur?

C vitamini deposu olan limon ise lekeleri azaltıyor ve cildin parlamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iyi bir temizleyici olan limon, yara izleri ile küçük kanamalara iyi geliyor.

Hazımsızlığı önleyen limon, düzenli tüketildiğinde ise oksidatif stresi önlemeye yardımcı oluyor ve demir emiliminin artmasını sağlıyor.

Peki faydalarını sabaha kadar saysak bitiremeyeceğimiz limon ve kahve birleşirse ne olur? Limonlu kahve neye iyi geliyor? İşte limon kahve karışımı faydaları ve tarifini sizler için derledik.