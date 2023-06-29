İltihap kurutan besinler

Vücudun savunma sistemlerinden biri olan iltihaplanma, kişinin sağlığını önemli derecede etkiler. Boğaz yolunda ve bademciklerde oluşan iltihaplanma ses kısıklığına neden olurken; idrar yolunda yaşanan iltihaplar ise şiddetli ağrıları meydana getirir. Kalp veya damarlardaki iltihaplanma ise kişinin hayatına mal olabilir. Bu iltihapları yok edip iyileştirmenin en etkili gereken ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanmaktır. İlaçlara destek olarak iltihap kurutucu bitkiler ve yağlar da kullanılabilir. İşte iltihap kurutmaya yardımcı besinler...

Elma Sirkesi

Elmanın kabuğunda ve kendisinde bulunan pektin, vücuda giren iltihaplar ile savaşır. Elma sirkesi ile iltihapları temizlemek adına; her sabah 1 su bardağı suyun içine 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca elma sirkesi ile salata hazırlayıp vücudun iltihaplara karşı daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Zerdeçal

Kurkumin içermesi nedeniyle zerdeçal, iltihap sökücü görevini taşır. Zerdeçal güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Bu özelliği ile iltihapları temizler. Zerdeçal ile iltihaplardan kurtulmanın yollarından biri; bu baharatı sıvı şekilde tüketmektir. 1 bardak su ya da sütün içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek, vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz.

Zencefil Vücudu temizlemek, iltihapları atmak için zencefili su ya da süt içine ekleyerek tüketebilirsiniz. İltihapların kısa sürede temizlenmesi için zencefilli yoğurt tüketmeniz de etkili olacaktır.

Biberiye

Biberiye, antibakteriyel ve antioksidan bir bitkidir. Bu iki güçlü yönü ile sizi iltihap durumundan uzaklaştıracaktır. Biberiyenin yapısında mantara ve iltihaba düşman olan yağlar bulunur. Biberiye çayı içerek bedeninizdeki iltihaptan en kısa sürede kurtulmuş olursunuz. Biberiyeyi hem arındırıcı hem de ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz.

Karanfil

Karanfilin yapısında, ojenol adlı bir madde yer alır. Bu madde ise kalp hastalıklarından dolayı yaşanan damar iltihaplarını en iyi şekilde temizler. Karanfilin iltihabı kolayca temizlemesi için gün içinde bir adet karanfil ağız içinde bekletilebilir. Karanfilli su tüketerek de vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. Ağızdaki iltihap için ise sulandırılmış karanfil yağı ile gargara yapılabilir.

Tarçın

Tarçın pek çok özelliği ile adeta bir sağlık dostudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir. İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları, tarçın ile yok edilir. Tarçını yoğurt ya da süt içine ekleyerek en leziz şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca çubuk tarçının içinde yer aldığı detoks suyu ile de vücudunuzu iltihaplardan arındırmış olursunuz.

Sarımsak

Sarımsak, güçlü bir antibiyotik besin olarak bilinir. Sarımsak iltihaba iyi gelen yiyecekler arasında neredeyse en hızlı sonuç veren besindir. Solunum ya da bağırsak hastalıklarında yaşanan iltihaplanma için; sarımsağın çiğ şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Dilerseniz sarımsak yağını da ağrı kesmesi ve eklemlerdeki iltihabı azaltması için tercih edebilirsiniz.

Nar Suyu

Vücudunuzu yoran ve size zarar veren iltihapları atmanız için güçlü antioksidan besinler almanız gerekir. Nar suyu antioksidan maddeler açısından zengin ve güçlü olan bir içecektir. İltihaplanmanın ilerlemesini durdurmak ve vücuda daha fazla zarar vermesini önlemek için nar suyu tüketmeniz doğru bir adım olur.