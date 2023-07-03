Dondurmanın verdiği mutluluk kanıtlandı

DONDURMANIN beyindeki keyif bölgelerine dokunduğu, insanların dondurmayı keyif almak ve sosyalleşmek için kullandığı 2002 yılında yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Ancak dondurmanın sağlığa faydalarını maksimum seviyede, zararlarını ise minimum düzeyde tutabilmek için özellikle çikolatalı külahlar, soslar ve kağıt helva tercih edilmemesi, sade ya da meyveli türlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde çok masum bir besinsel kaynak olan dondurma, kalori bombası haline gelebiliyor.

MİDE BOTOKSUNUN RİSKLERİNE DİKKAT

MİDE botoksu, mide kaslarının çalışmasını kısıtlayarak kişilerde uzun süre tokluk hissi yaratmaktadır. Botoks işlemi gerçekleştirildikten sonra yenilen yiyeceklerin mideden bağırsağa geçme süresi 4 saatten 12 saate kadar yükselecektir. Böylece kişiler ihtiyacı kadar beslenmeye başlayacaktır. Mide botoksu yaptıran kişilerin operasyonun ardından belirlenen diyete uyum sağlaması bu konuda çok önemlidir. Diyete ve egzersiz planına uyulması durumunda 10 ila 40 kilo arasında sağlıklı bir şekilde kilo kaybı yaşanacaktır. Tokluk hissi nedeniyle yemek yemez, diyet saatlerine uymazsanız, vücudunuz enerji üretmek için zorlanacaktır. Bu hayati bir risk anlamına gelebilir.

PATLICAN KEMİK HASTALIKLARINA FAYDALI

PATLICAN, güçlü bir antioksidandır ve A, C, K ve B6 vitamini ile magnezyum, fosfor, bakır, diyet lifi, folik asit, potasyum ve manganez içerirken neredeyse hiç kolesterol veya doymuş yağ içermeyen lezzetli bir sebzedir. Sindirim sistemini rahatlatır. Yüksek oranda lif içermesi sebebiyle kabızlığı önler. Kolesterolün düzenlenmesine yardım eder. Kan basıncını artırır. Kalp hastalıklarının önlenmesine yardım eder. Düşük kalori içermesi ve uzun süre kalıcı tokluk hissi sağlaması nedeniyle diyetlerin önemli besinlerinden biridir. Romatizma ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği, kemik hastalıklarına da fayda sağladığı bilinir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Diyabet rahatsızlığı olanlar yani şeker hastaları için de oldukça harika bir sebzedir.

AYAKLARINIZI ÇOK İYİ KURULAYIN

AYAK mantarı tedavisinin en etkili yolu, ayak mantarı bulaşabilecek ortamlardan uzak durmaktır. Ayak sağlığına dikkat ederek mantarla en etkili şekilde mücadele edilebilir. Ayaklar her gün düzenli olarak temizlenmeli, bol su ile yıkandıktan sonra temiz bir havluyla parmak aralarına kadar özenli bir şekilde kurulanmalıdır. Ayrıca sıcak yaz aylarında hava alan ayakkabılar giymek, ter emici çorapları tercih etmek, antifungal spreyler veya pudralar kullanmak oldukça önemlidir. HASTALIK ortaya çıktıktan sonra mutlaka bir cildiye uzmanına danışmak gerekir. Tedavi için mantar karşıtı krem ve spreyler tercih edilebilir. Bazı durumlarda oral olarak antifungal ilaçların kullanılması uzman tarafından önerilebilir.