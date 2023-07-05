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Haberler Sağlık Düzenli el yayı kullanmak yaşlanmayı geciktiriyor

Düzenli el yayı kullanmak yaşlanmayı geciktiriyor

Düzenli el yayı kullanmak yaşlanmayı geciktiriyor

EL yayı yaygın kullanılan egzersiz aletlerinden biridir. Barfiks çekmek ve diğer egzersizleri kolayca yapabilmek için el ve bilek kaslarının güçlenmesi önemlidir. El yayı, genellikle el ve bilek kaslarının güçlendirmek için yapılır. Yaş ilerledikçe ön kollar ve bilekler dahil tüm kaslar güç kaybeder. Ayrıca kemik yoğunluğunda da azalma olur.

El yayı ile bilek ve ön kol egzersizleri yapıp yaşa bağlı kayıpları hafifletebiliriz. Artrit gibi hastalıklar için de yaş ilerlediğinde el yayının faydaları fark edilir. Araştırmalar, düzenli güçlendirme egzersizi yapan kişilerin geleceği görselleştirilip planlanmasında iyi olduğunu söylüyor. Ruh hastalıkları olan kişilerde zihinsel beceri ve görselleştirmenin olması kavrama gücünü de artırmıştır.

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