Susam yağının faydaları nelerdir? Susam yağı ne işe yarar?

SUSAM YAĞI NE İŞE YARAR?

Susam yağının işlevlerini bir ya da birkaç maddeye sığdırmak pek mümkün değildir. Tüm işlevleriyle birlikte susam yağının faydaları aşağıdaki maddelerde sıralandığı şekildedir.

Omega 6 ile Omega 9 yağ asitlerini kendinde bulundurur ve bu asitler sayesinde hafızayı güçlendirir, unutkanlığın önüne geçer.



Rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle uykusuzluğu önler ve horlama problemine karşı kişiye yardımcı olur.



Erkekler sakalın daha hızlı ve güçlü şekilde uzaması için sakallarına uygulayabilir.



Depresyon, kaygı ve anksiyete bozukluğu neticesinde meydana gelen yorgunluk ve halsizlik hissinin geçmesine iyi gelir.



Kalsiyum, çinko ve bakır açısından oldukça zengindir. Kemiklerin ve diş gelişiminin sağlıklı olması için kullanılmaktadır.



Kolesterole karşı savaşır, ateroskleroz riskini de azaltır.



Yağ biçiminde sebzelerde, etlerde, balık ve tavuklarda kullanılabilir ve salata sosu olarak da susam yağı tercih edilebilir.



Cinsel hayatın düzene girmesi için önemlidir. Susam yağı, cinsel performansı arttırıcı etkiye sahiptir.



Maske olarak veya masaj yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca yemeklere de ilave edilebilir.



Susam yağı osteoporoz riskinin önüne geçer ve özellikle ileriki yaşlarda meydana gelen kemik sorunlarıyla mücadele ederek vücudu kemik zayıflığına karşı koruma altına alır.

