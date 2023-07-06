Yeraltındaki canlılar sıcakla ortaya çıkıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yılan, akrep ve kene gibi bazı zararlı canlılar daha aktif hale gelebilir. Bu tür sokmalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu yüzden dikkatli olmak önemlidir.

Eğer bir yılan, akrep veya kene tarafından ısırılırsanız veya sokulursanız, aşağıdaki adımları takip etmeniz önemlidir. Saldırıdan hemen sonra, sakinleşmeye çalışın.

Panik yapmak durumu daha da kötüleştirebilir.

Eğer mümkünse, hemen ısırılan veya sokulan bölgeyi gözlemleyin. Yılan ısırığı ise, ısırılan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutun. Temiz su ve hafif bir sabun kullanarak yarayı yıkayın. Temiz su olmadığında, ıslak mendil veya temiz bir bezle de silinebilir. Gömülmüş kene varsa, cımbız veya özel bir kene çıkarma aleti kullanarak dikkatlice çıkarın. Keneyle temas etmeden çıkarmaya çalışın ve vücudunuzun kalan kısmını çekmemeye özen gösterin. İşlem sonrasında ısırılan veya sokulan bölgeyi temiz bir bezle kapatın veya bandajlayın. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Bu tür durumlarda en doğrusu en yakın sağlık kuruluşuna gitmek. Unutmayın, bu tür sokmalara karşı dikkatli olmak ve riskli alanlarda (örneğin, yüksek otlar, çalılıklar veya taşlık bölgeler gibi) koruyucu kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, ormanda veya açık alanlarda dolaşırken dikkatli olun. Yılan veya akrep gibi canlılara yaklaşmaktan kaçının. Bu tür ısırıklarda ve sokmalarda bu bölgeye kesinlikle turnike yapmamak gerekir, yapılan turnike diğer sağlam dokulara da zarar verebilir.

9 GÜNLÜK TATİL BİTTİ

Kurban bayramı nedeniyle 9 günlük uzun tatil bitti. İş hayatına ve normal yaşantımıza döndük. Tatil ve dinlenmek bir ihtiyaç, fakat giderlerin ve masraflarımızın karşılanması için de iş hayatı olmazsa olmazımız. Ruh ve beden sağlığı için tatil, hele hele deniz ve yürüyüş mükemmel bir yaşam şekli.

Özellikle de bizim gibi baklavalı ve börekli bayramları olanlar için. Bir dilim baklava yedin mi o gün en az 10 bin adımı tamamlamak gerek. Neyse ki ben uzun yıllar sağlığı takip eden biri olarak bu tür tatlılardan ve böreklerden mümkün olduğunca uzak duruyorum. 9 günlük bayram tatilimin ikinci gününden itibaren her sabah 6.30'da sahilde yürüyüşümü sürdürdüm. Bodrum, Kuşadası, Çeşme tatiline, Güzelbahçe sahilimiz 10 çeker.

İnanın her anlamda bu tür uzun tatillerde evde geçirmek en doğru karar.

GELECEK NESİLLER AŞIRI KİLOLU

Bayram süresince birlikte olduğumuz ailelerin çocuklarında gördüğüm manzara beni bir hayli düşündürdü ve bu yazıyı yazmamda etkili oldu.

Çocuklardaki bu aşırı kilolar özelliklede pandemi döneminde arttı. Bu durum, obezite riskini de artırdı. Pandemi sürecinde çocukların fiziksel aktiviteleri sınırlanmış oldu. Ayrıca, evde daha fazla zaman geçirildiği için hazır gıda tüketimi de arttı.

Bu tür gıdalar genellikle yüksek kalori, şeker ve yağ içeriğiyle bilinir. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve eklem problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, çocukların sağlıklı yaşam tarzını sürdürebilmeleri için ailelerin ve toplumun çocukları daha fazla spora ve aktivitelere katılmasını teşvik etmeli. İlçe belediyelerin de mahalle spor alanlarını artırmalı.