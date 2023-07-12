Göz kurulugunun tedavi yöntemleri

Göz kuruluğunda en sık uygulanan tedaviler suni gözyaşı damlaları ve jelleridir. Göz kuruluğunu önlemek için yapılabilecekleri sıralarsak; rüzgardan korunmak, yeterli su içmek, kapalı ortamlarda nem oranını ayarlamak, gözleri dinlendirmek, kontakt lensleri doğru kullanmak... Göz kuruluğu hastanın yaşam kalitesini son derece bozan bir hastalıktır. Örneğin başka hastalıkların eşlik ettiği kuru göz vakalarında kornea dediğimiz gözün önündeki saydam tabakanın saydamlığının azalması, görmenin azalması meydana gelebilir. Bunlar nadir görülen durumlar olsa da, göz kuruluğunun tedavi edilmesi ve ilaçların işe yaramadığı durumlarda göz doktoru ile diğer tedavilerin değerlendirilmesi çok önemlidir.