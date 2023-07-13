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Kızamıktan korunmanın en iyi yöntemi aşı olmak

Kızamıktan korunmanın en iyi yöntemi aşı olmak

Kızamığın, kızamık virüsünün neden olduğu döküntülü ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Keskin, "Özellikle çocukları etkileyen ciddi hatta ölümcül bir viral hastalıktır. Son dönemde Türkiye'de salgın haline dönüşen ve çok sayıda vakanın görüldüğü kızamık, aşı sayesinde korunulabilinen bir hastalıktır ve aşılı olunmadığında özellikle gebelere ve bağışıklığı düşük kişilere kolayca bulaşabiliyor" dedi.

Kızamığın çocukluk çağı daha sık olmak üzere her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Gülsüm Keskin, "Kızamık olan her bin çocuktan 1 veya 2'si maalesef hayatını kaybediyor. Kızamıktan korunma aşı ile mümkündür. Kızamığa karşı en iyi korunma aşı olmaktır" dedi.

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