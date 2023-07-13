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Haberler Sağlık Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Asya mutfağının göz bebeği olan yeşil soya fasulyesi tam bir protein deposu. Protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengin olan yeşil soya fasulyesinin faydaları nelerdir?

Yeşil soya fasulyesi son derece faydalı bir besin olarak dikkat çekiyor. Yeşil soya fasulyesinin birçok faydası bulunmaktadır.

Alternatif tıpta sıklıkla tüketilen yeşil soya fasulyesi adeta bir protein deposudur.

Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Özellikle Asya mutfağında çok fazla tüketilen yeşil soya fasulyesi et tüketmeyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin olarak göze çarpıyor.

İçerisinde bol miktarda protein barındıran yeşil soya fasulyesini tüketerek protein ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Ayrıca K vitamini depresyon ve yorgunluk gibi problemlerinde yaşanmasını en aza indirir.

Yeşil soya fasulyesi K vitamini bakımındanda oldukça zengin bir besindir.K vitamini sinir hücrelerini güçlendirmesiyle bilinir.

Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Yeşil soya fasulyesi yaşlılıkta görülen unutkanlık rahatsızlığınıda önlemektedir.

Beyin işlevselliğini artıran bu besini tüketerek ileride yaşanabilecek unutkanlık problemine karşı koyabilirsiniz.

Tam bir protein deposu: Yeşil soya fasulyesi

Kolesterol oranı bakımından çok düşük olduğu içi kalp ve damarlar için ideal bir besindir. Yeşil soya fasulyesi ayrıca bağışıklığı güçlendirerek vücudunuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

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