Sığla yağı nedir? Sığla yağı ne işe yarar?

GERÇEK SIĞLA YAĞI NASIL ANLAŞILIR?
Sığla yağı satın alınırken, katkısız olmasına dikkat edilmelidir. Sığla yağının orijinal olup olmamasını, birkaç ayırt edici noktada bulabilirsiniz. Satın aldığınız sığla yağının içinde koyu renkli noktacıklar olmalıdır. Bu bitkisel yağ, tam homojen bir görüntü vermez. Ara ara ton farklarına ve siyah noktalarla karşılaştığınızda, orijinal bir ürün satın almışsınız demektir.
SIĞLA YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Çeşitli cilt hastalıklarında tedavi edici bir özelliğe sahip olan sığla yağı, cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olur.
Cildi ölü hücrelerden arındıran bu yağ, daha temiz bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Antienflamatuvar özelliği sayesinde, ciltteki mantar hastalığının tedavisinde etkin bir rol oynar.
Egzama etkilerini de hafifleterek, kaşıntıları azaltır.
Ciltteki yanık izlerini, ameliyat izlerini gideren bu yağ, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Cildin yaşlanmasını da geciktirir.