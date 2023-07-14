Sığla yağı nedir? Sığla yağı ne işe yarar?

SIĞLA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Özellikle cilt bakımında kullanılan sığla yağı, birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Ağrı giderici özelliği olan sığla yağını, kas ve kemik ağrıları için kullanabilirsiniz. Diz kapaklarına ve yakın bölgelere, bir-iki damla sığla yağı dökülür ve iyice ovulur. Bir pamuğa dökeceğiniz birkaç damla sığla yağını, nazikçe cildinize sürebilirsiniz. Böylece cilt, mikroplardan arınacak ve sağlıklı görünecektir.

Mide için kullanmak isteyenler, bunu aç karınla 20 gün boyunca tüketmelidir. Her sabah aç karna bir çay kaşığı alınır ve 20 günün sonunda ara verilir. Belirli periyotlarda yapılan bu işlem, mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Yağın fazla kullanımı uygun değildir.