Akıllı lensler, her mesafede görüş kolaylığı sağlıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığını söyledi. Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını dile getirdi. Trifokal lenslerin görme kalitesini artırarak günlük yaşamda kolaylık sağladığını kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şu bilgileri verdi: "Trifokal mercekler adından da anlaşılacağı gibi üç odaklı merceklerdir. Ameliyattan sonra bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilirler. Göz numarası ameliyattan sonra bir süre sonra stabilleşir ve artık değişmez. Ameliyat ortalama 8-10 dakika sürmekte ve lokal anestezi altında yapılmaktadır. Çok küçük bir kesiden yapıldıklarından dikişsizdir. Akıllı lens ameliyatı sonrasında hastanede kalmanıza gerek yoktur.