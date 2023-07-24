  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

Geçmeyen öksürükleriniz için doğal ve sağlıklı bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bunun için de soğan ve bala ihtiyacınız olacak. Soğan ve bal karışımının faydaları neler? İşte mucize karışım soğan ve balın bilinmeyenleri...

Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler havaların değişmesiyle birlikte sürekli hastalanır. Antibiyotik gibi ağır ilaçların kullanımını en aza indirmek için doğal besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Severek kullandığımız yemeklerin olmazsa olmazı soğan tam bir doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Siz de hastalanmadan önce mutlaka önleminizi alın ve soğanla yapılan muhteşem karışımı her gün tüketin. Kanserle savaşan, kalp ve damar sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren soğanla mucize karışımın farkına varın…

SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

Bu mucize karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

DOĞAL ANTİBİYOTİK: ENFEKSİYONLARA KARŞI TAM BİR KALKAN!

A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğan, kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler.

Suda eriyen vitaminlerden olan B vitamini ise bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

C vitamini ise hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır. Bu vitaminler sayesinde vücut direncini artırıyor ve hasta olmaktan koruyor. Özellikle sindirim siteminde, ağırlıkla bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara karşı da tam bir kalkan görevi görüyor. Soğan aynı zamanda ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkmakta.

Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Virüslere ve bakterilere karşı doğal antibiyotik görevi gören soğan zayıflayan bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini destekler. Soğan içerdiği sülfür (kükürtlü maddeler) sayesinde antibakteriyel etki oluşturmaktadır. Yetişkin ve çocuklar çok rahat bir şekilde tüketebileceği soğan, vücut direncini artırıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde oradaki mikroplara karşı dirençli olmak için o ülkede yetişen soğanın tüketilmesi öneriliyor. Bulunduğunuz bölgenin kendi toprağında yetişen soğan, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor. Soğan tüketerek tatilinizi çok daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kuru soğan özellikle kış aylarında mikroplara karşı vücut direnci arttırır ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Mikrobik rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi gereken soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

Diyelim ki soğuk aldınız ve hastalandınız. Boğazınızda balgamlı bir öksürük var. İşte böyle durumda da kuru soğana başvurabilirsiniz çünkü kuru soğal balgam söktürücü özelliği ve burun tıkanıklığı önleyen etkisi ile iyileşmenize yardım eder.

Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Tam bir kalp dostu olan soğanın kanı temizleme özelliği bulunuyor. Bu özelliği sayesinde kalp damarlarının tıkanmasına neden olan engelleri ortadan kaldırıyor ve kişiyi kalp hastalıklarından koruyor. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

KANSERLE SAVAŞIR

Kuru soğan aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Kanser tedavilerinde de soğan kürlerinin önerilir. Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Özelikle kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri, kuru ve beyaz soğana göre daha fazla bulundurmaktadır.

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanser, erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse, ölümle sonuçlanabilir. Tehlikeli ve zor bir tedavi sürecine sahip olan hastalıktır. Herkesin kansere belli oranda yakalanma riski var. Ancak bu oranları düşürmek yaşam tarzımızı sağlıklı olacak şekilde düzenlemekle mümkün. Bunun için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Soğanın mucizesi burada da devreye giriyor. Zira bilimsel araştırmalara göre soğan, kansere sebep olan serbest radikallerin baş düşmanı. Bilimsel çalışmalara göre muftağımızın efendisi soğan, özellikle kolon kanseri riskini ciddi anlamda azaltıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA