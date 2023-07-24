Bu ikiliyi karıştırıp, için! Sonucu görün...

Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler havaların değişmesiyle birlikte sürekli hastalanır. Antibiyotik gibi ağır ilaçların kullanımını en aza indirmek için doğal besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Severek kullandığımız yemeklerin olmazsa olmazı soğan tam bir doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Siz de hastalanmadan önce mutlaka önleminizi alın ve soğanla yapılan muhteşem karışımı her gün tüketin. Kanserle savaşan, kalp ve damar sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren soğanla mucize karışımın farkına varın…

SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

Bu mucize karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.