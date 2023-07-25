Arpa çayının faydaları nelerdir? Arpa çayı nasıl hazırlanır?

Arpa buğdaygiller ailesinden olan şifalı bir tahıl ürünüdür. Sağlığa ve yemeklere verdiği lezzetleri saymakla bitmez. Bu şifa kaynağı olan bitkinini çayı da kendisi kadar oldukça faydası bulunmaktadır. İçeriğinde karbonhidrat, lif ve çeşitli mineraller içerir. Ayrıca B vitamini, selenyum ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Bu şifa kaynağı olan çay safra taşı oluşumunu önler, kan yağını düşürür, lifli yapısından dolayı meme kanseri ve kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı doğal bir kanser savaşçısıdır. Ayrıca birde kalp hastalığına karşı koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. Sağlığa olan faydasının yanı sıra birde cilde faydaları bulunmaktadır. Bu şifa kaynağı olan çay hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Özellikle de Arpa çayı zayıflatır mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Arpa nasıl kavrulur işte detaylar.