İncir çekirdeği faydalarıyla şaşırtıyor!

EVDE İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL YAPILIR?

İncir çekirdeği yağı içerisinde barındırdığı önemli vitaminler ve daha birçok madde sayesinde vücudumuza oldukça yararlı bir besindir. Bu nedenle pek çok hastalıkta veya bağışıklığı güçlendirmede incir çekirdeği yağı yapılmaktadır. Bu bağlamda incir çekirdeği yağının nasıl yapıldığı merak edilmektedir.

İncir çekirdeği yağı yapımı aslında oldukça basittir. Olgunlaşan incirlerin toplanarak temizlenmesinin ardından hiçbir ısıl işlem gerçekleştirilmeden direkt olarak pres işlemi yapmanız gerekmektedir.

Pres işleminden sonra süzme işlemi gerçekleştirilir. Süzülen incir çekirdeği yağı, herhangi bir madde içine eklenmeden kullanıma hazır hale gelmektedir.