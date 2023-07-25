İncir çekirdeği faydalarıyla şaşırtıyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?
İncir çekirdeğinin kullanımını incelediğimizde, genel olarak yağ şekilde kullanımı bulunmaktadır. Bu nedenle birçok bitkisel yağ gibi incir çekirdeği yağı da sağlığa önemli ölçüde yarar sağlamaktadır.
Uzmanlar, incir çekirdeği yağının günde bir çay kaşığı tüketilmesini önermektedir. Burada, içtiğiniz yağı suyla karıştırarak da içebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İncir çekirdeği yağını ayrıca salatalara da az miktarda ekleyerek tüketebilirsiniz.
Bunlara ek olarak incir çekirdeği yağının hiçbir yan etkisi ve zararı bulunmamaktadır. Fakat vücudun vereceği tepki bilinmediği için ilk kullanımlarda, vücudun küçük bir bölümüne bu yağı yedirerek vücudun vereceği tepkiler takip edilmelidir.