Ağrılarınızı besinlerle azaltın

Son zamanlarda uzmanlar neler yenmeli ya da yenmemeli gibi konularla ilgili uyarılarına devam ediyor. Eklem ağrıları da vatandaşların en çok rahatsız oldukları konulardan birisi. İlaç kullanmaktan sıkılan ve daha hızlı sonuç almak isteyenler besinlere ağırlık veriyor. Bunların başında ıspanak, biberiye, sarımsak ve üzüm gibi gıdalar geliyor.

ISPANAK DEMİR İÇERİR

Ispanak çok fazla demir içeriyor ve bu sebeple de demir eksikliği olanlar bunu tüketiyor. Aynı zamanda A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından sebzedir. Dr.Fevzi Özgönül, konuyla ilgili şunlara dikkat çekiyor: "Ispanak vücudun direncini arttırıyor. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur."

KOLESTEROL DÜŞÜRÜR

Taze sarımsak da kolesterol sorunu yaşayanların yöneldiği besinlerden birisi olarak biliniyor. Eğer çok abartmadan tüketirseniz faydalarını göreceksiniz. Aynı zamanda mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kan sulandırıcıdır.

SİNDİRMEYE YARDIMCI

Son zamanlarda sindirim sorunları yaşıyorsanız kesinlikle ilk başvurmanız gereken besin taze fasulyedir. Özellikle mevsiminde ve haftada 2 defa tüketildiğinde faydalarını görebilirsiniz. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı oluyor. Buna bağlı olarak sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlıyor ve son derece önemlidir. Ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için oldukça yararlı bir yiyecektir.

GÜÇLÜ KORUMA KALKANI: ÜZÜM

İÇERİSİNDE bol miktarda potasyum, kalsiyum, demir ve fosfat içeren kırmızı üzüm kalp sağlığına, eklem ağrılarına ve diyabete iyi geliyor. Eğer böyle hastalıklarınız varsa bol miktarda tüketmeniz gerekiyor. Migrene, göz ağrılarına, astıma, kolon kanserine, böbrek bozukluklarına ve benzer çok fazla rahatsızlığa iyi gelir. Düzenli tüketmelisiniz, faydasını göreceksiniz. Vücudunuz için adeta kalkandır.