Protein deposu bıldırcın yumurtası hangi hastalıklara ve neye iyi gelir?

Bıldırcın yumurtası protein, mineral ve vitamin deposudur. Çiğ olarak tüketildiği takdirde mucizevi bir etki göstererek pek çok rahatsızlığa fayda sağlar. Bazı kesimler tarafından sadece çiğ tüketilmesi önerilen bıldırcın yumurtası daha sağlıklı ve kuvvetli bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur. Boy uzatma konusunda etkili olduğu iddia edilen bıldırcın yumurtası hakkında en merak edilen konu ise çiğ tüketimde mideye bir zararı olup olmadığıdır. İşte bıldırcın yumurtası hakkında merak edilen detaylar…