Doğa kuşları, kuş veterineri Burak Uçar’ın kanatları altında

KUŞ Veteriner Kliniği'nden Veteriner Hekim Burak Uçar doğada yaşayan kuşlara da kapılarını açtıklarını söyledi. "Doğada yaşayan ve tedaviye ihtiyacı olan kanatlı dostlarımıza da yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Kuş Veterineri Burak Uçar "Tedavinin ardından kanatlı dostlarımızı ait oldukları doğaya geri bırakıyoruz" dedi.

"DOĞADA yaşayan kuşların çoğu defa yaralandıklarını ve çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını duyuyoruz" diyen Burak Uçar, "Bu sağlık sorunları çoğu zaman zehirlenme, yasak av, yangınlar gibi insan kaynaklı sebeplerden olmaktadır. Bu konuda branşları olmamasından kaynaklı çoğu veteriner hekim yardımcı olamıyor. Milli parklar ve doğa koruma personelleri de ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu konuda gayet profesyonel ve yeterlilikleri vardır. Kuş Veteriner Kliniği olarak biz doğada yaşayan kanatlı dostlarımıza kapılarımızı açtık. Ben ve ekibim bu konuda hiç bir beklentimiz olmadan bir sorumluluk projesi olarak ücretsiz şekilde doğa kuşlarına sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

NEREDE BULUNDUĞU ÖNEMLİ

KUŞ Veterineri Burak Uçar, "Doğada yaralı halde bulunan kanatlı dostlarımızı bize getiren kişilerden tek bir ricamız var. Kuşu nerede bulduğunu not etmeli ve bize söylemelidir. Çünkü biz kuşun bulunduğu bölgeye dönmesinin gayreti içerisindeyiz. Tedavisi ve ameliyatları yapılan kuşlarda rehabilite ve adaptasyon tamamlandıktan sonra serbest bırakılmaktadır. Ben yıllardır yaban hayatta bu görevin sorumluluğunu icra etmeye çalışıyorum. Bugüne kadar baykuş, kartal, şahin, martı, flamingo, atmaca, ebabil gibi daha nice farklı canlara dokunup faydalı olmaya çalıştık. Bazen yer olmadığında bize ulaşanları başka mercilere yönlendirmek durumunda kalabiliyoruz. Çünkü doğa kuşları yatan hasta kapasitemiz 40 adettir" diye konuştu.

"BULUNAN bir doğa kuşunun yardımı için hayvan severlerimizin yapacağı iş çok basittir" diyen Burak Uçar, "Kanatlı dostumuzu bize ulaştıran kişiden, kuşun ona ait olmadığına ve doğadan bulunduğuna dair imza istiyoruz. Bir nevi feragatname şeklinde evrak alındıktan sonra tüm işlemleri ücretsiz gerçekleştirilip sonrasında bulunduğu bölgeye bırakılmaktadır" ifadelerinde bulundu.